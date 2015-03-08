به گزارش خبرنگار مهر، مجید صنیعی امروز در نشستی خبری در بانک مرکزی در مورد تمهیدات نوروزی سیستم بانکی برای ایام پایانی سال، گفت: در سال ۹۲ تولیدات سکه در ضرابخانه بانک مرکزی ۸۰ درصد بیش از سال ۹۱ بود و در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ این رقم ۱۰ درصد افزایش داشته است. وجود سکه های ۱ و ۲ و ۵ هزار ریالی در بازار کاملا ملموس و محسوس است.

مدیرکل سازمان اسکناس و مسکوک بانک مرکزی افزود: امسال اسکناس‌های ۵ هزار ریالی، ۲۰ هزار ریالی، ۵۰ هزار ریالی و یکصد هزار ریالی توسط بانک مرکزی تولید شد. آمار این تولیدات نسبت به سال گذشته حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داشته است.

صنیعی گفت: فرسوده گیری و تفکیک اسکناس فرسوده از سالم در سال ۹۳ به میزان ۵۷۰ میلیون قطعه بود و این تعداد اسکناس از رده خارج و در ازای آن، اسکناس جدید وارد بازار شد که انواع اسکناس‌ها و ایران چک ۵۰ هزار تومانی هم شامل می‌شود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در اواخر بهار سال ۹۴ اسکناس‌های ۵۰ هزار ریالی منتشر خواهد شد، همچنین ایران چک ۵۰۰ هزار ریالی جدید در بهار امسال منتشر می شود.

وی، هزینه تولید اسکناس در سال ۹۳ را به طور متوسط ۸۸۰ ریال به ازای هر برگ اعلام کرد و گفت: هزینه امحای اسکناس‌ها که مربوط به اسکناس های حداقل ۵ سال قبل از آن است، به ۳۰۰ ریال می‌رسد که اسکناس‌های یکصد ریالی تا یکصد هزار ریالی را شامل می‌شود، همچنین هزینه تولید هر قطعه سکه یک هزار ریالی حدود ۸۵۰ ریال، سکه دو هزار ریالی ۱۵۰۰ ریال و ۵ هزار ریالی ۲۳۰۰ ریال است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا رنگ‌های به کار رفته در تولید اسکناس جدید ۵ هزار تومانی (مایل به بنفش) سیاسی است، گفت: رنگ این اسکناس‌ها هیچ تفاوتی با رنگ طرح قبلی اسکناس ۵ هزار تومانی ندارد.