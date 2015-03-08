خدمت رسانی به مردم با تشریک مساعی همگان امکانپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی ظهر یکشنبه در دیدار فرماندار و کارکنان فرمانداری، بخشداران و شهرداران شهرستان قزوین اظهارداشت: در راه خدمت رسانی به مردم ممکن است سلایق مختلف باشد اما هدف یکی است.

امام جمعه قزوین افزود: داشتن سلایق مختلف مشکلی ایجاد نمی کند و باید با اخوت و همدلی و تشریک مساعی همگانی در راه رسیدن به قله دفاع از ارزش های اسلام، انقلاب و توسعه و آبادانی میهن اسلامی به ویژه در خطه عالم پرور و شهید پرور قزوین گام برداریم.

حجت الاسلام عابدینی تصریح کرد : با عنایت مقام معظم رهبری امیدواریم با تحکیم جو همدلی و افزایش ارتباط عاطفی بین مردم با مسولان زمینه توسعه و آبادانی هرچه بیشتر استان را فراهم کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین با بیان این که تریبون نماز جمعه جای بیان مسایل و مشکلات مردم است بر لزوم آمادگی مسولان به ویژه فرمانداران، بخشداران و شهرداران از این جایگاه در جهت خدمترسانی به مردم تاکید کرد.

حجت الاسلام عابدینی گفت: شرایط طوری است که به آینده استان بسیار امیدوار هستم و با انسجام و همدلی در راه توسعه و آبادانی گام برخواهیم داشت.

سید علی موسوی فرماندار قزوین هم در ابتدای این دیدار با تبریک انتصاب حجت الاسلام عابدینی و قدردانی از سالها خدمات آیت الله باریک بین گفت : شهرستان قزوین بیش از نیمی از جمعیت یک میلیون و دویست هزار نفری استان را در خود جای داده است و از نظر ارتباطی، گردشگری و آموزش عالی دارای موقعیت ممتازی در کشور است.

فرماندار قزوین همچنین ساماندهی منابع آبی، ساخت مراکز اقامتی و گردشگری و جلوگیری از بروز مشکلات حاشیه نشینی را از مهم ترین خواسته های مردم این شهرستان اعلام و اضافه کرد : جاده قزوین - الموت – تنکابن و راه آهن قزوین – رشت از مهم ترین پروژه های در دست اجرا در این شهرستان است که با تکمیل آنها زمینه توسعه و آبادانی بیشتر استان و کشور فراهم خواهد شد.

شهرستان قزوین با پنج بخش مرکزی، کوهین، طارم سفلی، الموت غربی و شرقی است دارای هفت شهر است.