کاروان راهیان نور دانشجویی کرمانشاه به مناطق عملیاتی اعزام شدند

عباس اخلاقی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اولین کاروان راهیان نور دانشجویی کرمانشاه، صبح یکشنبه به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند.

وی افزود: ۳۴۰ دانشجوی استان در قالب این کاروان راهی مناطق عملیاتی جنوب شده که به مدت چهار روز از این مناطق دیدن خواهند کرد.

اخلاقی با اشاره به استقبال بالای دانشجویان از کاروان های راهیان نور، خاطرنشان کرد: قدم گذاشتن در سرزمین های نور نوعی تجدید پیمان با شهدای دفاع مقدس است.

مسئول بسیج دانشجویی استان کرمانشاه، راهیان نور را فرصتی ارزشمند برای آشنایی نوجوانان و جوانان با سیره شهدا و فرهنگ دفاع مقدس عنوان کرد و گفت: همه ما در این راستا وظیفه سنگینی بر عهده داریم.

اخلاقی در پایان از اعزام کاروان های متعددی از دانشجویان استان به سرزمین های نور در روزهای آینده خبر داد.