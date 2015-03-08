به گزارش خبرگزاری مهر، علی دوستی‌مهر در خصوص آخرین وضعیت تیم فوتبال زیر 11 سال دانش آموزی کشور، ضمن بیان مطلب فوق اظهارکرد: دومین مرحله انتخابی تیم فوتبال زیر 11سال در اردوگاه شهید چمران رامسر برای اولین بار به صورت کاملا حرفه‌ای و با تمرینات صبح و بعدازظهر به انجام رسید که بیشتر از هر چیز نظم و انضباط اردویی در آن حاکم بود.

وی با تمجید از وضعیت مجموعه ورزشی دانش آموزی شهید چمران رامسر متذکر شد: آنچه که خیلی نظر کادر فنی و مجموعه تیم را به خود جلب کرد، فضای فوق‌العاده عالی، زمین چمن مطلوب و آب و هوای مجموعه چمران بود که می‌تواند خواسته‌ و نیازهای اردوهای تیم دانش‌آموزی و آکادمی کیا را برآورده کند.

سرمربی تیم فوتبال زیر 11سال دانش‌آموزی کشور افزود: به قول مهدی مهدوی‌کیا که سال‌های زیادی اردوهای اروپایی تجربه کرده، مجموعه چمران رامسر چیزی کم از کمپ‌های اروپایی ندارد که این یک نقطه قوت بزرگ برای فوتبال دانش‌آموزی است و باید از آن بهره برد.

دوستی‌مهر با بیان اینکه در پایان این اردو 25 بازیکن برای مرحله اصلی انتخاب شده‌اند، متذکر شد: بررسی‌های ما از اردوهای انتخابی خوب بود و توانستیم از دل بازیکنان گلچین شده و چیزی حدود 40 بازیکن تستی‌ جدید، با جمع‌بندی 25 بازیکن را انتخاب کنیم که از 20 تا 24 اسفندمان به اردوی اصلی‌مان خواهند آمد.

وی ادامه داد: باز هم اعتقاد داریم استعدادهای بیشتری در مملکت ماست که هنوز آنها را ندیده‌ایم. ما کشوری استعداد خیز هستیم و نمی‌توان گفت این چکیده فوتبال ماست و شاید سه گروه 25 تایی دیگر هم بازیکن نخبه داریم که هنوز آنها را ندیده‌ایم. تصورمان این است باز هم بازیکن مستعد پیدا کنیم و به این جمع اضافه شود.

سرمربی تیم فوتبال زیر 11 سال شرایط سنی این تیم را ایده‌آل و آینده‌ساز تیم نوجوانان ایران دانست و گفت: زیر 11 سال رنج طلایی فوتبال ماست که در چهار سال آینده تیم فوتبال نوجوانان ایران را تشکیل می‌دهد. انشاالله نزدیک مسابقات که شویم، حاضران اردو را به ترتیب به 20 نفر و در نهایت 15 نفر با نظر نهایی مهدی مهدوی‌کیا خواهیم رساند.

از سوی دیگر اسامی بازیکنان دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

محمد مهدی محمدی و محمد مهدی بالویی از گلستان، فردین بحری از هرمزگان، سبحان نادری و اکبر رنجبر از فارس، یادگار رستمی از کردستان، محمد مهدی درخشان و علیرضا نظری از شهرستان‌های استان تهران، امیرحسین ریوندی و سمیر حبوباتی از تهران، امیر حسین اخوان از اردبیل، امیر محمد عالیشاه، محمدرضا صلاحی، علی‌اصغر اصغری و علیرضا عنایت‌زاده از استان مازندران، عارف نوبخت از گیلان، سجاد خادمی از یزد، معراج اسدی از خراسان رضوی، امیر سجاد بهتاج از کرمان، امیر ابراهیم‌زاده و حجت خوشبختی از آذربایجان شرقی، آرین صادقی از قزوین، معین رضایی از بوشهر، ابوالفضل نوروزی از کهکیلویه و بویراحمد و محمدرضا رماوندی از ایلام.

دعوت‌شدگان به این اردو می‌بایست عصر روز چهارشنبه 20/12/93 با در دست داشتن مدارک لازم، خود را به مسئولین مجموعه ورزشی شهید چمران رامسر معرفی کنند.