به گزارش خبرنگار مهر، سربالایی لیگ برای استقلال از این هفته شروع می شود و باید گفت منهای سپاهان و سایپا، تاکنون در نیم فصل دوم استقلال همه دیدارهایش تقریبا با نیمه دوم جدول بوده و بازی های سخت این تیم در لیگ برتر تازه شروع شده است به گونه ای که دیدار با نفت و تراکتور و فولاد (در اهواز) و ملوان (در انزلی) و دیدار با پرسپولیس و ... باقی مانده که هر کدام از دیدارها بسیار سخت و غیر قابل پیش بینی است.البته ملوان همچنان در نیمه پایینی جدول است اما بازی در انزلی بسیار سخت خواهد بود.

استقلال در اولین قدم در سربالایی لیگ با نفتی دیدار می کند که پورعلی گنجی را از دست داده و به همین دلیل با مشکلاتی مواجه شده که در نتیجه گیری این تیم را تضعیف کرده است اما اشکال کار اینجاست که خود استقلال برای این دیدار مشکلات ویژه ای دارد که بزرگترین آنها بمبی است که وسط زمین استقلال ترکیده و بازیکنان فیکس این تیم را از ترکیب اصلی مقابل نفت در این منطقه دور کرده است.

استقلال مقابل تیم منصوریان که بزرگترین آلترناتیو امیر قلعه نویی محسوب می شود نه کرار را دارد، نه ابراهیمی و نه آندرانیک تیموریان(که البته مدتها قبل راهی تراکتور شد) را و به این ترتیب وسط زمینش با بازیکنانی پر خواهد شد که تاکنون در ترکیب فیکس این تیم حضور نداشته اند.

در واقع استقلال مقابل نفت درست در وسط زمین مشکلاتی جدی دارد چون همه بازیکنان نامدارش را در این منطقه به همراه ندارد و این حفره ای مجهول برای این تیم و برای سرمربی آنها ایجاد می کند که البته برای نفت هم دردسرهای ویژه خودش را دارد چرا که منصوریان از امروز نه می تواند ترکیب را حدس بزند و نه رفتارهای تاکتیکی آنها را .

اما بی گمان این سرگیجه برای خود امیر قلعه نویی بیشتر است چرا که او هم با ترکیبی ناهماهنگ و تازه مواجه می شود که تاکنون کنار هم در یک دیدار رسمی به صورت فیکس بازی نکرده اند. باید دید تاکتیک امیر قلعه نویی در این دیدار چیست و او چگونه با این چالش مواجه می شود.