فرهاد کشوری که هفته گذشته با نگارش رمان «از مردگان جزیره موریس» توانست جایزه ادبی «مهرگان ادب» را به دست بیاورد، تازه‌ترین رمان خود را با عنوان «دست نوشته‌ها» را از سوی نشر نیماژ روانه بازار کرد.

کشوری در گفتگو با مهر درباره این رمان اظهار داشت: دست نوشته‌ها رمانی است درباره نوشتن. داستان آن با قتل یک نویسنده شروع می‌شود و در ادامه راوی رمان که شاهد این قتل است به دنبال یافتن قاتلی است که تنها او را از پشت سر دیده است.

وی ادامه داد: این رمان فضایی متفاوت با تمامی دیگر آثارم دارد هر چند که خودم بر این باورم که اکثر کارهای نوشته شده توسط من فضایی متفاوت با یکدیگر دارند. با این حال در این کار داستانی نوشته شده که در آن زمان و مکان نامشخص است و فضایی متفاوت را دنبال می کند.

این نویسنده تصریح کرد: این طور نیست که من نویسنده در هر رمانم به دنبال خلق یک فضای تازه باشم؛ بلکه واقعیت این است که داستان وقتی می تواند خلق شود که در ذهن نویسنده باشد. نویسنده وقتی داستانی را می نویسد باری را از روی دوش خود بر می دارد. من هم در مقام نویسنده بیشتر از اینکه به دنبال ایجاد فضاهای تازه باشم به دنبال این هستم که داستان هایی را که در ذهن دارم بنویسم. داستان رمان «دست نوشته ها» نیز در سال ۷۲ نوشته شد و تا به حال من برای انتشارش دو دل بودم تا اینکه بالاخره نشر نیماژ آن را منتشرکرد.

کشوری همچنین در پاسخ به سوالی در مورد تاثیر جایزه ادبی مهرگان در آینده کاری خود گفت: مهرگان ادب جایزه معتبری است و بدون شکل باعث می شود کار من بهتر و بیشتر دیده شود. من هم از دریافت این جایزه خوشحالم و آن را تشویقی برای خودم می‌دانم اما اصل قضیه برای من نوشتن است و این موضوع است که باید تبدیل به یک امر درونی باشد. وقتی در درون نویسنده انگیزه و شوقی برای نوشتن باشد او مانعی برای نوشتن پیش روی خود نمی‌بیند. این حس و علاقه در من امری درونی است.

وی تصریح کرد: من این روزها هیچ پناهگاهی جز ادبیات ندارم و اگر بیرون از آن زندگی کنم حتم دارم که دچار مشکل خواهم شد.

کشوری در بخش دیگری از این گفتگو از آماده انتشار شدن دو رمان تازه از خود خبر داد و گفت: رمان «صدای سروش» در ایام نمایشگاه کتاب از سوی نشر روزنه منتشر می شود. داستان این رمان در مورد فردی با نام مستر جی کاک است که در زمان ملی شدن صنعت نفت از سوی انگلستان به میان قبایل بختیاری می رود و سعی دارد تا تبلغ علیه محمد مصدق و ملی شدن صنعت نفت آنها را به مبارزه با وی بشوراند.

این نوینسده همچنین رمان «کشتی طوفان زده» را برای انتشار در دست نشر چشمه دارد که به گفته وی در اواخر تابستان آینده منتشر می شود.