رایزنی برای واگذاری صدور مجوز نشر به البرز/ امیدواریم قطعی شود

سید موسی حسینی کاشانی در گفتگو با مهر، با اشاره به فعالیت بیش از ۸۰ ناشر در استان البرز گفت: البرز از استانهای فعال در حوزه نشر کتاب است و در ۱۰ ماهه امسال۵۴۴ عنوان کتاب توسط ناشرین استان به چاپ رسیده که البرز را در زمینه نشر کتاب در جایگاه ششم کشور نشانده است.

وی گفت: باتوجه به فعالیت ناشران استانی و رتبه البرز در بخش نشر به دنبال اخذ مجوز صدور نشر در استان هستیم و پیگیری هایی در این باره انجام شده که امیدواریم به نتیجه برسد.

حسینی کاشانی افزود: هم اکنون استانهای تهران، قم، اصفهان، کرمان و خراسان رضوی مجوز نشر دریافت کرده اند و مستقل از مرکز اقدام به صدور مجوز می کنند. در البرز نیز به دنبال دریافت این مجوز هستیم.

به گفته مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز اقدامات اولیه و پیگیری های لازم برای تفویض اختیار مجوز نشر به استان طی شده و این اتفاق در حال نهایی شدن است.

وی با اشاره به سیاست وزارتخانه مبنی بر کاهش تمرکزگرایی در مرکز و واگذاری صدور مجوزهای چاپ به استانها اظهار داشت: وجود بیش از هزار نویسنده در البرز نشان دهنده پتانسیل بالا و استعداد‌های بالقوه است و این تفویض اختیار می تواند در ارتقای فرهنگی منطقه تاثیر به سزایی داشته باشد.