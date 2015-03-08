به گزارش خبرگزاری مهر، مجله Muslim Science هر ساله به معرفی برترین و الهام بخش ترین زنان مسلمان در حوزه علوم می پردازد. در بین اسامی معرفی شده، نام مریم میرزاخانی به عنوان الهام بخش ترین زن مسلمان در حوزه علوم سال ۲۰۱۴ میلادی دیده می شود.

دکتر مریم میرزاخانی جزء چهار برنده مدال فیلدز سال ۲۰۱۴ میلادی معرفی شد. از آن‌ جا که جایزه نوبل در شاخه ریاضیات وجود ندارد، معمولا مدال فیلدز را معادل «نوبل ریاضی‌دانان» قلمداد می‌کنند. میرزاخانی، اولین زن برنده این جایزه در طول تاریخ اعطای آن است.

مدال فیلدز جایزه‌ ای است که عموما هر چهار سال یک بار به دو نفر از چهار ریاضی‌دان زیر چهل سال برای کشف‌ های برجسته ریاضی‌ اعطا می‌شود. اعطای جایزه فیلدز از سال ۱۹۳۶ میلادی آغاز و نام خود را از «جان چارلز فیلدز»، ریاضی‌دان کانادایی گرفته که نقش کلیدی در برقرار کردن این سنت داشته است. پس از چند سال وقفه ناشی از جنگ جهانی، اعطای جایزه مجددا از سال ۱۹۵۰ از سر گرفته شد.

تحقیقات مریم میرزاخانی در ریاضی به شاخه‌های مختلفی از جمله هندسه هذلولوی، هندسه جبری، توپولوژی، سیستم‌های دینامیکی و نظریه احتمال مرتبط بوده و آن‌ها را به هم مرتبط و زمینه‌ساز روش‌های جدیدی در این شاخه‌ها شده‌، از جمله اینکه دیدگاه و اثبات بدیعی از برخی مسائل مطرح ریاضی، هم‌چون حدس ویتن در مورد فضای زمینه سطوح ریمانی یا شار ترستن در سیستم‌های دینامیکی به دست می‌دهند. جدیدترین کار مریم میرزاخانی و همکارانش اثبات حدسی در حوزه فضاهای زمینه مختلط است که علیرغم تلاش ریاضی‌دانان برای مدت‌ها حل‌نشده باقی مانده بود.

مریم میرزاخانی نه تنها به عنوان اولین زن دنیا موفق به کسب جایزه فیلدز ریاضیات شد بلکه نام وی در کنار زنان الهام بخش سال ۲۰۱۴ میلادی نیز قرار گرفت. دکتر مریم میرزاخانی چندی پیش نیز توانست رتبه سوم زنان الهام بخش سال ۲۰۱۵ میلادی را به خود اختصاص دهد.

گفتنی است اسامی بانوانی از کشورهای عربی و پاکستان نیز در این رده بندی دیده می شود.