نمازجماعت در ۸۵ درصد مدارس خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس لامعی صبح یکشنبه در گردهمایی اعضای کمیته استانی همکاری‌های حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش خراسان جنوبی اظهارکرد: در خراسان جنوبی امام جمعه شهرستان بیرجند به عنوان رئیس کمیته همکاری‌های حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش انتخاب شده که در این راستا تعاملی خوبی با آموزش و پرورش دارند.

وی با بیان اینکه تربیت صحیح اسلامی از اهداف آموزش و پرورش است، گفت: آموزش و پرورش مبانی خاص خود را دارد چرا که این نهاد با آموزه‌های اسلامی گره خورده و این آموزه‌ها در سند تحول بنیادین این نهاد در حال اجرایی شدن است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: آموزش و پرورش علاوه بر رویکرد آموزشی رویکرد تربیتی و فرهنگی را نیز در دستور کار خود قرار داده که حوزه علمیه می‌تواند در حوزه فرهنگی کمک زیادی به این نهاد کند.

فعالیت ۳۲۰ روحانی در مدارس خراسان جنوبی

لامعی با تاکید براینکه باید همکاری حوزه علمیه با آموزش و پرورش از حیطه شعار خارج و عملیاتی شود، گفت: ارائه بسته های فرهنگی به دانش آموزان باید بروز شود تا دانش آموزان به راحتی جذب شیوه های جدید شوند.

وی با انتقاد از اینکه با اطلاعات دهه ۶۰ نمی‌توان برای دانش‌آموزان صحبت کرد، تصریح کرد: آموزش و پرورش خراسان جنوبی آمادگی تعامل بیشتر با حوزه های علمیه استان را دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی عنوان کرد: در حال حاضر در بیش از ۸۵ درصد مدارس استان نماز جماعت برگزار می‌شود که تعداد ۳۲۰ روحانی در مدارس استان حضور دارند.

لامعی گفت: در سایر مدارس نیز همکاران فرهنگی در زمینه اقامه نماز جماعت فعالیت دارند.

وی اضافه کرد: همچنین ۵۰ روحانی در آموزش و پرورش خراسان جنوبی استخدام شده و ۸۰ مشاور مذهبی نیز در مدارس استان فعالیت دارند.

لامعی از اعزام چهار هزار و ۹۰۰ نفر به اردوهای راهیان نور در سال جاری خبر داد و گفت: سهمیه خراسان جنوبی شش هزار نفر بوده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: در راستای تربیت دانش‌آموزانی در شان جمهوری اسلامی و آینده سازان نظام تلاش خواهیم کرد.