به گزارش خبرنگار مهر، متولیان کشتی روسیه که فرنگی‌کاران ملی پوش کشورشان با دو ناکامی پیاپی در رقابتهای جهانی ۲۰۱۴ ازبکستان و جام جهانی ۲۰۱۵ تهران روبرو شدند و با نایب قهرمانی به کار خود خاتمه دادند، قصد جبران دارند.

در همین راستا قرار است مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی روسیه طی روزهای ۱۹ و ۲۰ اسفندماه در سن پترزبورگ برگزار شود تا برترین نفرات برای حضور در میادین بین المللی آتی به اردوی آماده سازی تیم روسیه دعوت شوند.

گفته می شود مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی روسیه ملاک اصلی انتخاب تیم ملی روسیه در رقابتهای آتی از جمله مسابقات جهانی سال آینده خواهد بود و تمامی نامداران مدعی کشتی فرنگی این کشور، مسابقات مذکور را از دست نخواهند داد.

بلال ماخوف قهرمان روسی سنگین وزن کشتی آزاد جهان نیز قصد دارد در مسابقات انتخابی کشتی فرنگی روسیه به میدان برود و دوباره شانس خود را برای حضور در ترکیب فرنگی‌کاران ملی پوش کشورش محک بزند.