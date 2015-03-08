یک خانواده‌ ایرانی با ۴ حافظ قرآن

مجله مهر: حفظ و قرائت قرآن کریم از جمله کارهایی است که بهتر است از همان دوران خردسالی و کودکی به بچه ها آموزش داده شود تا از همان دوران با قرآن انس بگیرند. حفظ قرآن کریم بارها توسط مقام معظم رهبری تاکید شده است به طوری که ایشان در فرمایشات خود به لزوم وجود ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم در کشور اشاره کرده اند. برکت حفظ آیات قرآن بر زندگی را می‌توان در خانواده هایی جستجو کرد که صدای تلاوت قرآن بیش از هر صدای دیگر در خانه‌هایشان شنیده می شود. خانواده خلفی خانواده ای است که توانسته ۴ حافظ قرآن درون خود داشته باشد تا سایه رحمت قرآن کریم در این خانواده بیشتر از هرجای دیگر حس شود.

به خاطر نزدیکی به « جامعةالقرآن» به تهران آمدیم

آقای مصطفی خلفی پدر خانواده معلمی باز نشسته است. لیسانس ادبیات عرب و فوق لیسانس علوم قرآن و حدیث دارد و حالا در یکی از دبیرستان های تهران عربی درس می‌دهد. آقای خلفی اهل ازنای لرستان است و پیش از تهران با خانواده اش آنجا زندگی می کرد اما فقط به یک دلیل تهران را برای سکونت انتخاب کرد. آن هم به دلیل دسترسی به « جامعةالقرآن».

«بچه‌ها علاقه زیادی به فعالیت‌های قرآنی داشتند. پسرم عابد، همیشه در مسابقات مختلف مدرسه شرکت می‌کرد و مقام می‌آورد. دلم می‌خواست زیر نظر استادان برجسته‌ای پرورش پیدا کند که استعدادهایش هدر نرود. آن زمان اولین موسسه جامعة‌القرآن در تهران تاسیس شده بود و شهر ما هم چنین امکاناتی نداشت و اشتیاق و استعداد بچه‌ها برای فراگیری قرآن ما را به تهران کشاند. عابد اول راهنمایی بود، یک سال درسش را رها کرد و با گذراندن طرح یک‌ ساله حفظ، در طول ۷ ماه حافظ قرآن شد و پس از آن به درسش ادامه داد. دخترم زهرا نیز که از عابد بزرگ‌تر بود، تحت تاثیر برادرش قرار گرفت و در طرح یک ساله حفظ قرآن شرکت کرد. الهام آن زمان دانشجوی زبان فرانسه بود، او هم موفقیت خواهرها و برادرش را دید و به این کار علاقه نشان داد و به توصیه من همراه با ادامه درسش توانست ۸ جزء از قرآن را به دو زبان عربی و فرانسه حفظ کند. »

کوچکترین عضو خانواده،فعال ترین عضو خانواده

حنانه ۷ ساله کوچکترین عضو خانواده است که به گفته استادش استعداد زیادی در یادگیری قرآن دارد و به همین خاطر پدرومادرش ترجیح دادند حنانه در خانه درس بخواند تا زودتر از هم سن و سالهایش حافظ قرآن شود.« :" حنانه ۴ سالش بود که در کلاسهای جامعةالقرآن شرکت می‌کرد. اول با زبان اشاره و حرکات دست یک سری از آیات را یاد می‌گرفت اما بعد از یک مدت فهمیدم که این شیوه کاربرد چندانی ندارد و قبل از این‌که در کلاس‌های حفظ شرکت کند روخوانی و روان‌خوانی قرآن را به او آموزش دادیم. دیگر قادر بود حروف را تشخیص دهد و بخواند اما توانایی نوشتن نداشت. در سن ۵ سالگی جزء ۲۹ و ۳۰ را حفظ کرده بود. اساتیدش به ما گفتند حنانه استعداد ویژه‌ای دارد و می‌تواند به جای هفته‌ای یک صفحه، روزی یک صفحه حفظ کند . ما تصمیم گرفتیم خودمان در خانه برایش وقت بگذاریم. ظرف دو سال کار حفظ تمام شد و حالا مدتی است کار ترجمه را شروع کرده‌ایم و به انتهای جزء اول رسیده‌ایم.»کوچکترین عضو خانواده فعال ترین عضو هم هست. حنانه مقام های متعددی در سطح استانی و کشوری آورده است. هرجا برنامه و محفل قرآنی باشد حتما حنانه هم آنجاست. شرکت در برنامه ها و مسابقات مختلف باعث تشویق او به تلاش هرچه بیشتر برای کسب علوم قرآن شده است. حنانه صوت و تجوید قرآن را نیز نزد اساتیدی مانند «اخوان»، «بحرالعلوم» و «سبزعلی» آموخته و به شیوه استاد منشاوی تلاوت می کند. حالا حنانه کوچک از همین الان دوست دارد مانند خواهرو برادر بزرگش در آینده در رشته علوم قرآن و حدیث تحصیل کند. وقتی از او می پرسیم که آیه ای از قرآن را به دختران هم سن و سالش هدیه دهد آیاتی از احترام والدین و حجاب را تلاوت می کند.

قرآن به من آرامش داد

رحمت حضور پر رنگ قرآن در این خانواده برکات زیادی برایشان داشته است. خانم و آقای خلفی ۴ فرزند دارند که همگی در زمینه قرآن فعالیت می کنند. الهام دختر بزرگ خانواده مدرک کارشناسی زبان فرانسه و کارشناسی ارشد روان شناسی دارد که در دوران دانشجویی توانسته ۸ جزء قرآن را به دو زبان فرانسه و عربی حفظ کند. « برادر و خواهر کوچکترم، زهرا، مشوق من بودند. دوست داشتم در زمینه ترجمه قرآن به زبان فرانسه فعالیت کنم. وقتی به کار حفظ علاقه‌مند شدم همزمان ترجمه فرانسوی قرآن را هم حفظ کردم. فصاحت و بلاغتی که در زبان عربی وجود دارد در ترجمه فرانسوی کمتر دیده می‌شود» انس گرفتن با کلام خدا برای الهام خلفی برکاتی هم داشته است:" قبلا خیلی عجول بودم اما حالا آرامش بیشتری دارم و راحت‌تر با مشکلاتم کنار می‌آیم. قرآن درتعیین ملاک‌هایم برای انتخاب همسر نیز نقش داشته است، مادر همسرم در جلسات قرآن با ما آشنا شد. شوهرم در گروه تواشیح فعالیت می‌کنند و برادرهای همسرم نیز حافظ قرآن هستند. قصد دارم وقتی پسر هفت ماهه‌ام بزرگ‌تر شد به او قرآن یاد بدهم»

کلاس آموزش قرآن در شیکاگو

دیگر عضو خانواده خلفی یعنی «زهرا» به همراه همسرش در شیکاگو زندگی می کند. زهرا علوم قرآن و حدیث خوانده و می خواهد با آموختن زبان در دانشگاه تدریس کند. خانه زهرا در شیکاگو محفل قرآنی ایرانیان مهاجر در این کشور است. خانه ای که محرم ها مراسم عزاداری دارد و مسلمانان ایرانی و غیرایرانی برای عزاداری به این حسینیه کوچک می آیند. به گفته زهرا حتی پیروان دیگر ادیان ها نیز به اینگونه مراسم ها علاقه مند شده اند.«عابد» تک پسر خانواده است که ۲۷ سال دارد. عابد مانند پدرش معلمی را انتخاب کرده و در آموزش و پرورش مشغول است. عابد نیز در کنار کارش در دارالقرآن «حضرت علی اصغر» برای کودکان و نوجوانان کلاس های آموزش قرآن برگزار می کند.