سهم پایین کشاورزی در بودجه/ تکذیب ورود ۳۰۰۰ تن سم به آب مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، دلاور حیدرپور پیش از ظهر یکشنبه در شورای کشاورزی افزود: سهم بودجه کشاورزی از ۱۸.۵ درصد دهه گذشته به ۴.۵ درصد رسیده که نگران کننده است.

وی با عنوان اینکه سهم بخش کشاورزی مازندران از اعتبارات از ۴.۵ درصد به هشت درصد رسیده، گفت: اینکه سه هزار تن سم و ۲۰۰ هزار تن کود وارد آبهای زیرزمینی می شود بشدت تکذیب می شود.

حیدرپور افزود: سرانه مصرف سم در ایران از کشورهای پیشرفته اروپا و آمریکا کمتر است و گفت: حتی کشورهای اطراف نیز مصرف سم و کودشان بیشتر از سرانه ماست.

وی گفت: اظهارنظر افراد غیرتخصصی درست نیست و به میزان مصرف شدن سم و کود شیمیایی ضروری است و مصرف بی رویه نباید داشته باشیم.

وی با بیان اینکه مصرف از بالای بیش از ۲۰ هزار تن به سه هزار تن رسیده است گفت: سموم پرخطر یا حذف و یا در حال حذف شدن است.

به گفته حیدرپور، هرچند در برخی جاها مصرف بی رویه سموم را داریم گفت: امروزه با تکنولوژی جدید، سمپاشی

مسئول کمیته روستایی و عشایری نیز احیای خرده فرهنگهای روستایی از اهداف دانست و گفت: با توجه به اینکه جنگ آینده جنگ آب و غذاست و روستاییان نقش اساسی در پیروزی و تدوام انقلاب دارند، بیشترین کمک را می توانند داشته باشند.

حجت الاسلام موسوی بیان داشت: امنیت غذایی به دست روستاییان انجام می شود و یکی از اهداف این است که خرده فرهنگهای روستایی را زنده کنیم.

وی گفت: مسابقات قرآنی فرهنگی، غبار روبی مزار شهداء، اعزام اکیپ دامپزشکی به صورت رایگان ودیدار با خانواده شهداء از دیگر برنامه هاست.