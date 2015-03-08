انتخابات کانون مداحان استان بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی پناه محمودی‌نیا صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مداحان در برگزاری مراسمات در مناسبت‌های مختلف نقش بسیار مهمی دارند و کانون مداحان در این زمینه رسالت بزرگی دارد.

وی اضافه کرد: بر همین اساس برنامه‌ریزی بسیار خوبی به منظور اجرای منظم برنامه‌های کانون مداحان صورت گرفته است و در این راستا هیئت رئیسه کانون مداحان نقش مهمی دارد.

محمودی‌نیا به برگزاری انتخابات کانون مداحان و شعرای آئینی استان بوشهر اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: این انتخابات با حضور فعالان این عرصه برگزار شد و با انتخاب اعضا، مصطفی گراشی به‌عنوان رئیس کانون مداحان استان بوشهر برگزیده شد.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر از انتخاب ناهید بصیری به‌عنوان نایب رئیس کانون مداحان استان بوشهر خبر داد و افزود: همچنین محمد عطائی به‌عنوان دبیر کانون مداحان و شعرای آئینی شهرستان بوشهر انتخاب شد.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: انتخابات کانون مداحان و شعرای آئینی استان بوشهر با حضور مدیران و مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی و اعضای کانون برگزار شد.

لازم به ذکر است که پیش از این، علی تشکری رئیس کانون مداحان استان بوشهر بود.