«جنگ ریگان» باردیگر به بازار نشر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات موسسه اطلاعات کتاب «جنگ ریگان» نوشته پیتر شوایتزر را با ترجمه علیرضا عیاری برای دومین نوبت تجدید چاپ کرد.

این کتاب که به شرح زندگی سیاسی رونالد ریگان به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می‌پردازد، سعی کرده تا روایتی داستانی و ژورنالیستی از چهل سال مبارزه ریگان با کمونیسم و در نهایت چگونگی فروپاشی دولت اتحاد جماهیر شوروی در زمان حضور وی در ریاست جمهوری ایالات متحده ارائه دهد.

به گفته مترجم این اثر در مقدمه‌اش بر این کتاب، نویسنده برای نوشتن این متن به اسناد ۴۰ سال نامه‌نگاری ریگان با سیاسیون در سراسر دنیا و نیز اسناد محرمانه شش کشور در این زمینه دست پیدا کرده است.

شوایتزر در بخشی از مقدمه خود بر این کتاب می نویسد: کتاب حاضر را نمی‌شود تاریخ کامل جنگ سرد دانست اما در عوض داستان یکی از مبارزات حماسی قرن بیستم است. کتابی که برگرفته از مکاتبات خصوصی ریگان در طی چهل سال است و اسناد محرمانه شش کشور جهان شامل نظرات و بیانات اظهار شده توسط وی در خلال دوره ای بالغ بر نیم قرن را در بر می گیرد. این کتاب تصویر مردی در جنگ با سلطه جهانی را ترسیم می‌کند که تنها نابودی اتحاد جماهیر شوروی را در سر داشت.

به گفته شوایتزر نظرات ریگان در این دوره بیشتر از آن خود او بود و در یک دوره سی ساله ایجاد و از طریق دستوارت امنیت ملی به صورتی بسیار محرمانه طبقه بندی شد و در نهایت در زمان ریاست جمهوری وی با دقت توضیح داده شد. به همین دلیل این کتاب را می توان داستان مردی ساده لوح و از خود مطمئن دانست که توانسته جنگ سرد را ببرد.

موسسه انتشارات اطلاعات این کتاب را در ۴۶۳ صفحه و با قیمت ۱۲ هزار تومان منتشر کرده است.