«فرهنگ شعر نو فارسی» به دنبال راز ماندگاری نیما است

به گزارش خبرگزاری مهر هیوا مسیح، برگزیده بخش درباره شعر در نهمین دوره جشنواره بین المللی شعر فجر در خصوص کتاب خود «فرهنگ شعر نو فارسی» که در این جشنواره عنوان رتبه برتر را به دست آورد اظهار داشت: با نزدیک به سی سال کار حرفه‌ای در حوزه شعر به عنوان شاعر، در پی کشف راز شعر شاعران بودم. مطالعات زبانشناسی بسیاری از دیدگاه کلاسیک داشتم تا رسیدم به شعر مدرن. همچنان روی اشعار نیما، به عنوان پدر شعر نوی فارسی کار می کردم و متوجه شدم در شعر نیما اتفاقات بسیاری افتاده است. من در شعر نیما به دنبال راز ماندگاری او بودم، جستجو بر روی اشعار او و دیگر شاعران معاصرمان باعث شد که فراز و فرودهایی که شاکله اصلی شعر آنها را تشکیل می دهد کشف کنم.

وی افزود: در گفتگوها و مشورتهایی که با شاعران داشتم، متوجه شدم بسیاری شعر نیما را اشتباه می‌خوانند. نیما پیشتاز در شعر ایران است. متوجه شدم که اشتباه خوانی شعرهای نیما توسط مخاطبان، بیش از شعرهای دیگر شاعران نوگراست؛ بعد از آنکه این را متوجه شدم، تصمیم گرفتم تجربیات خودم را در این حوزه به مخاطبان شعر منتقل کنم.

مسیح گفت: نیما، شاملو، اخوان، سهراب، فروغ و بسیاری دیگر را از شعر نو نمی‌توان حذف کرد. بنابراین، در زمان مطالعه آثار این شاعران نوگرا، شروع کردم به فیش برداری. از شعرهای نیما، شاملو و سهراب فیش برداری کرده بودم که در سرقتی تمام فیش هایم را از دست دادم و کار را از نو شروع کردم و حاصل این کار، تبدیل شد به کتاب «فرهنگ نو شعر فارسی».

این شاعر و منتقد ادبی با اشاره به شعر نیما یوشیج خاطرنشان کرد: هر کسی که شعرهای نیما، به ویژه شعرهای نوی او را بخواند، از خودِ عنوان شعر تا ابداعات کلامی او، ترکیبات تازه، نوع نگاه شاعر به دنیا… را می تواند رمزگشایی کند. وقتی نیما در شعری عبارت: «نازک آرای تن ساقه گلی» را استفاده می کند، این عبارت را از کجا آورده است؟ چه کشفی کرده است که چنین عبارتی را به کار می برد؟ در این کتاب سعی کردم ریشه شناسی کنم و دیدم این عبارت، از نظامی است.

وی خاطرنشان کرد: چطور یک شاعر بزرگ می شود؟ چون به شعر کلاسیک ایران پیوند خورده است. نیما از شاعران قبل خود تاثیراتی گرفته و به همین دلیل توانسته بر شاعران بعد از خود تاثیر بگذارد. در این کتاب علت های ماندگاری شعر نیما را بررسی کرده ام و قرار است پس از این کتاب، کتاب های دیگری با همین رویکرد و از همین قلم در مورد شعر شاملو و مشیری، اخوان، سهراب، فروغ و… منتشر خواهد شد.