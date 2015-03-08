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۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۵۲

جانباز ۶۵ درصدی سرپلذهابی به خیل شهدا پیوست

جانباز ۶۵ درصدی سرپلذهابی به خیل شهدا پیوست

کرمانشاه- علیرضا امامی جانباز ۶۵ درصدی سرپلذهابی پس از چندین سال تحمل درد و رنج ناشی از جنگ به فیض شهادت نائل آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزاده سرافراز علیرضا امامی جانباز ۶۵ درصد سرپلذهابی، پس از تحمل سال ها درد جانبازی به درجه رفیع شهادت نائل شد و به خیل شهدا پیوست.

این شهید گرانقدر از جمله رزمندگانی بود که در منطقه عملیاتی پرویزخان به اسارت نیروهای بعثی در آمده و به مدت ده سال در زندان های رژیم بعث به سر برد.

مراسم تشییع این شهید والا مقام پیش از ظهر امروز و با حضور گسترده مردم شهید پرور سرپل ذهاب در این شهر برگزار شد.

پس از برگزاری مراسم تشییع، پیکر شهید علیرضا امامی در جوار حرم احمد بن اسحاق به خاک سپرده شد.

از این شهید والامقام ۲ دختر و ۳ پسر به یادگار مانده است.

کد مطلب 2513879

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