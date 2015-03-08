برخورد قاطع با مخلان نظم در چهارشنبه آخرسال/ کاهش جرائم خشن و مهم

به گزارش خبرنگار مهر،سردار بخشعلی کامرانی صالح فرمانده انتظامی استان البرز ظهر امروز در نشست خبری خود با اهالی رسانه استان در چهار محور تلاش های پلیس در ۱۱ ماه گذشته، اجرای طرح زوج و فرد، ماموریت های پلیس برای ایام پایانی سال و همچنین برنامه های نیروی انتظامی برای نوروز ۹۴ به ارائه گزارش پرداخت.

وی در ابتدای سخنان خود در خصوص اقدامات ۱۱ ماه گذشته پلیس اعلام کرد: در مدت زمان یاد شده ۱۱ درصد کاهش وقوع جرائم مهم، ۳۴ درصد کاهش جرائم خشن، ۳ درصد کاهش مجموع سرقت ها، ۱۰ درصد کاهش تلفات در تصادفات درون و برون شهری را شاهد بوده ایم.

افزایش ۳۰ درصدی کشفیات در سرقت

فرمانده انتظامی استان البرز افزود: همچنین در این مدت ۳۰ درصد افزایش کشفیات در سرقت، هفت تن کشف مواد مخدر، متلاشی شدن ۶۲ باند تهیه و توزیع مواد مخدر، اجرای بیش از یک هزار طرح منطقه ای، نقطه ای و حجمی در خصوص مبارزه با مواد مخدر و دستگیری ۱۷ هزار نفر و نیز کشف انواع کالاهای قاچاق به ارزش ۴۰ میلیارد تومان توسط پلیس انجام شده است.

سردار کامرانی صالح از برقراری ۸۳۰ هزار تماس با پلیس ۱۱۰ خبر داد و اظهار داشت: از تعداد تماس های یاد شده ۳۰۰ هزار تماس منجر به انجام عملیات و حضور پلیس در صحنه شده است و در این مدت نیز ۲۸ هزار تماس با سامانه ۱۹۷ برقرار که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۲ درصد افزایش رضایت از پلیس بوده است.

وی با اشاره به ورود پلیس به ۵۸ هزار فره انواع پرونده با موضوعات و جرائم مختلف، گفت: در اسفند ماه جاری حدود ۸۰ کیلوگرم تریاک و ۵۲ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی شیشه توسط پلیس کشف شده است که از سوی باند توزیع آن ۱۰۰ میلیون رد رشوه توسط نیروهای پلیس داشته ایم.

اجرای طرح زوج و فرد بر اساس تصمیم شورای ترافیک

فرمانده انتظامی استان البرز در ادامه سخنان خود به اجرای طرح زوج و فرد اشاره و تصریح کرد: محدودیت هایی برای اجرای طرح زوج و فرد در کلانشهر کرج وجود دارد و نیاز است برای اجرایی شدن این طرح از وسائل الکترونیک بهره برد اما با وجود فراهم نبودن زیرساخت ها و بر اساس تصمیم شورای ترافیک استان طرح زوج و فرد در ایام پایانی سال در حال اجرا است.

سردار کامرانی صالح اعلام کرد: بنرهایی برای اعلام محدوده طرح و ساعات زمان اجرای آن در شهر نصب شده است.

وی در پایان این بخش از سخنان خود گفت: علی رغم ابراز رضایت مردم از اجرای طرح زوج و فرد در هسته مرکزی شهر، با توجه به اینکه اجرای آن بدون امکانات توان بسیاری از پلیس خواهد گرفت انتظار می رود مسئولان زیرساخت های لازم و اولیه برای اجرای طرح زوج و فرد را برای سال آینده در کلانشهر کرج فراهم آورند.

برخورد با مخلان نظم در چهارشنبه سوری

فرمانده انتظامی استان البرز همچنین به برنامه های نیروی انتظامی برای ایام چهارشنبه آخر سال اشاره کرد و اظهار داشت: خوشبختانه با اطلاع رسانی مردم با خطرات استفاده از مواد محترقه آگاه شده اند اما انتظار می رود با رعایت هرچه بیشتر این امر ایام پایانی سال برای افراد و خانواده هایشان تلخ نشود.

سردار کامرانی صالح گفت: متاسفانه سال گذشته دو نفر با حمل بار مواد محرقه دچار انفجار و به طرز اسف باری جان خود را از دست دادند.

وی در پایان با بیان اینکه همایش ها، کارگروه ها و نظارت های مردمی بر این امر موجب کاهش مصدومان در این روز خواهد شد، اعلام کرد: با افرادی که قصد سو استفاده از این روز را در جهت اختلال در نظم داشته باشند برخورد خواهد شد.