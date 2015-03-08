جزئیات جلسه تعرفه های پزشکی سال ۹۴/ زمان تصویب تعرفه ها

دکتر محمد حاجی آقاجانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: وزارت بهداشت با سازمان نظام پزشکی در حال هماهنگی است که تعرفه های سال ۹۴ این هفته در دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت مطرح و بررسی شود.

وی با اشاره به جلسه روز گذشته که با حضور رئیس کل و سایر مسئولان سازمان نظام پزشکی، گفت: جلسه خیلی خوبی بود که درباره تعرفه های هتلینگ، ویزیت، پاراکلینیک و... بحث های خوبی شد و قرار شد نتایج این مذاکرات در جلسه ای که این هفته در دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت تشکیل می شود، آنجا ارائه شود.

آقاجانی با عنوان این مطلب که محدودیت هایی برای تعرفه های خدمات درمانی سال ۹۴ وجود دارد، افزود: بحث منابع بیمه های پایه در سال ۹۴، از جمله موضوعاتی است که مورد بحث است. که این محدودیت ها از طرف سازمان های بیمه گر در جلسه دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت اعلام خواهد شد.

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: برهمین اساس و در چارچوب منابع بیمه ها و لحاظ کردن جنبه های مختلف، وزارت بهداشت به همراه سازمان نظام پزشکی و بیمه ها، تعرفه ها را برای ارائه به شورای عالی بیمه سلامت آماده می کنند که امیدواریم قبل از پایان سال جاری، تعرفه های ۹۴ به تصویب برسد و جهت بررسی به هیئت وزیران ارسال شود.

آقاجانی در پاسخ به این سئوال که تا چه اندازه می توان امیدوار بود تعرفه های خدمات درمانی سال ۹۴ قبل از پایان سال جاری به تصویب برسد، گفت: در آخرین جلسه شورای عالی بیمه سلامت که قبل از پایان سال خواهد بود، تعرفه های سال ۹۴ مورد بررسی قرار می گیرد.

معاون درمان وزارت بهداشت در همین زمینه ادامه داد: الان نباید در ارتباط با تصویب تعرفه های ۹۴ پیش داوری کرد. چون، سه مرحله در پیش داریم. نخست، جلسه دبیرخانه شورای عالی بیمه است که این هفته انجام می شود. دوم، طرح موضوع در جلسه شورای عالی بیمه است و سومین مرحله، طرح تعرفه های پیشنهادی در هیئت وزیران است. لذا، باید اجازه بدهیم این مراحل طی شود که امیدواریم قبل از پایان سال جاری، دو مرحله اول کار انجام شده و به تایید شورای عالی بیمه سلامت برسد و آماده ارسال به هیئت وزیران برای تصویب نهایی و ابلاغ شود.

وی در خصوص رشد تعرفه های پزشکی در سال ۹۴ نیز، گفت: پیشنهاداتی برای افزایش تعرفه ها از سوی سازمان نظام پزشکی داده شده و پیشنهاداتی هم خود وزارت بهداشت و همین طور سازمان های بیمه گر داده اند. اینها، باید در دبیرخانه شورای عالی بیمه بحث شود و جمع بندی که صورت می گیرد و اتفاق نظری که به دست می آید، در صحن شورای عالی بیمه موضوع مطرح شود. ولی در حال حاضر، قابل پیش بینی نیست که تعرفه های ۹۴ چقدر رشد خواهند داشت.