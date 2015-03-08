به گزارش خبرگزاری مهر ،سرهنگ نادر رحمانی رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور د با اشاره به آخرین وضعیت راه‌های مواصلاتی کشور، گفت : طبق‌آخرین گزارشات دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور، هم اکنون در آزادراه تهران – کرج در باند جنوبی از پل فردیس تا کلاک ترافیک نیمه سنگین گزارش شده و در سایر جاده‌ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است. وی بیان کرد: بر همین اساس در استان اردبیل محور اردبیل – سراب و استان مازندران محور کناره بارش باران و در سایر راه‌ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است. رحمانی در پایان عنوان کرد: محورهای شمشک – دیزین، پونل – خلخال، قم – گرمسار – چمستان – وازتنگه، اردبیل – سرچم، محور فرعی جواهر ده به علت رانش زمین کماکان تا اطلاع ثانوی مسدود است.