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۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۱۱

بارش باران و ترافیک نیمه سنگین در جاده‌های کشور

بارش باران و ترافیک نیمه سنگین در جاده‌های کشور

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور به تشریح آخرین وضعیت راه‌های مواصلاتی کشور پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر ،سرهنگ نادر رحمانی رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور د با اشاره به آخرین وضعیت راه‌های مواصلاتی کشور، گفت : طبق‌آخرین گزارشات دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور، هم اکنون در آزادراه تهران – کرج در باند جنوبی از پل فردیس تا کلاک ترافیک نیمه سنگین گزارش شده و در سایر جاده‌ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است. وی بیان کرد: بر همین اساس در استان اردبیل محور اردبیل – سراب و استان مازندران محور کناره بارش باران و در سایر راه‌ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است. رحمانی در پایان عنوان کرد: محورهای شمشک – دیزین، پونل – خلخال، قم – گرمسار – چمستان – وازتنگه، اردبیل – سرچم، محور فرعی جواهر ده به علت رانش زمین کماکان تا اطلاع ثانوی مسدود است.

کد مطلب 2513893

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