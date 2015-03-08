شهرام دبیری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره سفر علی کفاشیان به بحرین برای گرفتن میزبانی جام ملت‌های آسیا در سال 2019 با بیان مطلب فوق اظهار کرد: خیلی در جریان مذاکرات کفاشیان نیستم ولی احتمال میزبانی ایران بالا نیست و به خاطر همان مشکلاتی که بود، گرفتن میزبانی ضعیف است.

وی افزود: قرار بود جلسه‌ هیات رئیسه فدراسیون برگزار شود. هنوز جلسه‌ای نداشتیم و قطعا با رئیس فدراسیون درباره این مطلب صحبت خواهیم داشت.

عضو هیات رئیسه فدرایسون فوتبال همچنین درباره تمایل علی کفاشیان برای کنار رفتن از ریاست فدراسیون فوتبال، با خنده، گفت: شاید ایشان پست‌های جدیدی گرفته است که می‌خواهد از فدراسیون برود. هنوز این موضوع در هیات رئیسه هم مطرح نشده و بحثی نبوده است.

مدیرعامل باشگاه دبیری در ادامه، درباره شرایط تیم فوتسال این باشگاه و خبر مذاکره و توافق با وحید شمسایی برای فصل آینده، تصریح کرد: قبلا صحبت‌هایی بود ولی اخیرا صحبتی با شمسایی نداشتیم. باید ابتدا لیگ تمام شود و بعد درباره سرمربی تیم تصمیم گیری کنیم. نمی‌خواهیم به هیچ عنوان تمرکز هیچکس را به هم بزنیم.

دبیری با بیان اینکه تیم فوتسال دبیری برای فصل آینده برنامه‌های خوبی دارد، گفت: ما قطعا از تجربه این فصل استفاده می‌کنیم. امسال آنطور که باید و شاید هماهنگی‌های لازم نبود.

وی درباره نقاط ضعف و قوت این دوره از مسابقات لیگ فوتسال، خاطرنشان کرد: مسئله داوری در لیگ امسال زیاد مطرح شد. خیلی از تیم‌ها نسبت به این موضوع معترض بودند. اگر در چینش داوران و نظارت روی عملکردشان دقت بیشری بود، بهتر می‌شد. با این حالدر مجموع برنامه ریزی لیگ بد نبود.

مدیرعامل باشگاه دبیری در پایان درباره اظهارات اصغر مقدم، بازیکن - سرمربی تیم دبیری که گفته بود اگر خودش تیم را ببندد، نتیجه می‌گیرد، گفت: همانطور که گفتم ابتدا باید لیگ امسال تمام شود. بعد از آن در هیات مدیره تصمیم می‌گیریم که برای فصل آینده چه کار کنیم.