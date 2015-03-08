معرفی شرکتهای برتر چهارمین جایزه جهانی سازمان دانشی

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه چهارمین جایزه جهانی سازمان دانشی برتر در ایران (make) با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، رئیس شورای عالی سازمان های دانشی برتر در ایران، رئیس دانشگاه صنعتی شریف، داوران و برترین شرکت های برتر در مدیریت فناوری و نوآوری در این جایزه در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد.

در این مراسم سه شرکت برگزیده ایرانی معرفی شدند. شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)، شرکت فولاد مبارکه اصفهان و بانک پاسارگاد از برگزیده های این دوره از جایزه جهانی make بودند.

این شرکت ها در این دوره به عنوان شرکت های برگزیده معرفی شدند و به make جهانی راه یافتند.

همچنین از شرکت پتروشیمی رازی، همراه اول و بانک مهر اقتصاد به عنوان برگزیده های دوم چهارمین جایزه جهانی سازمان دانشی برتر در ایران (ت MAKE ) تقدیر شد.

در این مراسم از برترین رهبران دانشی به ترتیب دکتر مهدی فضلی از شرکت گلرنگ، حیدر بهمنی از شرکت ملی حفاری ایران، تقدیر شد .

همچنین دو گروه شهید میثمی و گروه مهد تاژ که بیشترین امتیاز را نسبت به سال گذشته دریافت کرده بودند تقدیر شدند.