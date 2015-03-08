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۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۰۸

ورودگشت تعزیرات به بازار مرغ تهران/ پرونده ای برای فروشنده متقلب

ورودگشت تعزیرات به بازار مرغ تهران/ پرونده ای برای فروشنده متقلب

سرپرست گشتهای مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران و رییس شعبه ۴۱تعزیرات حکومتی از آغاز گشت های تعزیراتی در بازار مرغ تهران خبر داد.

امیدشهرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت کنترل بازار مرغ در استان تهران گفت: صبح امروز هفت اکیپ گشت مشترک به منظور بازرسی وضعیت عرضه مرغ در این استان اعزام شدند.

وی افزود:در این گشت ها قیمت عرضه مرغ٬وضعیت بهداشت٬کم فروشی و گرانفروشی بررسی می شود.

شهرآبادی اظهار داشت: در یکی از واحد های مرغ فروشی حدود ۵۰کیلو گوشت مرغ یخ زده کشف شد که کارشناس بهداشت حکم به امحا آنها در محل صادر کرد.

وی افزود: گوشت ها با آب "ژاول" امحا و به سطل زباله ریخته شد اما فروشنده قصد بازگرداندن این مواد به مغازه را داشت که مجددا با وی برخورد و پرونده تعزیراتی تشکیل شد که روز شنبه حکم این پرونده صادر خواهد شد.

شهرآبادی با اشاره به لزوم استفاده از سوابق تخلف در صدور حکم گفت: در شعب اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران سوابق تعزیراتی واحد صنفی ضمیمه پرونده می شود و براساس قانون و باتوجه به سوابق رییس شعبه حکم پرونده را صادر می کند.

کد مطلب 2513903

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