ورودگشت تعزیرات به بازار مرغ تهران/ پرونده ای برای فروشنده متقلب

امیدشهرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت کنترل بازار مرغ در استان تهران گفت: صبح امروز هفت اکیپ گشت مشترک به منظور بازرسی وضعیت عرضه مرغ در این استان اعزام شدند.

وی افزود:در این گشت ها قیمت عرضه مرغ٬وضعیت بهداشت٬کم فروشی و گرانفروشی بررسی می شود.

شهرآبادی اظهار داشت: در یکی از واحد های مرغ فروشی حدود ۵۰کیلو گوشت مرغ یخ زده کشف شد که کارشناس بهداشت حکم به امحا آنها در محل صادر کرد.

وی افزود: گوشت ها با آب "ژاول" امحا و به سطل زباله ریخته شد اما فروشنده قصد بازگرداندن این مواد به مغازه را داشت که مجددا با وی برخورد و پرونده تعزیراتی تشکیل شد که روز شنبه حکم این پرونده صادر خواهد شد.

شهرآبادی با اشاره به لزوم استفاده از سوابق تخلف در صدور حکم گفت: در شعب اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران سوابق تعزیراتی واحد صنفی ضمیمه پرونده می شود و براساس قانون و باتوجه به سوابق رییس شعبه حکم پرونده را صادر می کند.