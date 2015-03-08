علما در تبیین فرهنگ اقتصاد مقاومتی نقش ویژه ای دارند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مرتضی اشرفی صبح یکشنبه در نشستی با مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان و تنی چند از روحانیان، موثران و علمای شهرستان شاهرود در محل موسسه امام جعفر صادق (ع) این شهر، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه (س)، اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی و تمرکز بر تولید ملی یکی از بارزترین عوامل استقلال در یک کشور هستند.

وی افزود: بی شک درک اهمیت اقتصاد مقاومتی برای مردم یک کشور و تکیه بر تولیدات ملی می تواند راه استعمار و استیلای دشمنان و زیاده خواهان دنیا را برآنها ببندد و در این بین روحانیت در ترویج این فرهنگی نقش بسزایی دارد.

درک علمای اصفهان از اهمیت اقتصاد مقاومتی در ۱۱۰ سال پیش

موسس حوزه علمیه امام جعفر صادق(ع) شاهرود، با اشاره به بیانیه علمای اصفهان نسبت به درک اهمیت اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: علمای بزرگوار این شهر،۱۱۰سال پیش نسبت به اشاعه فرهنگ استفاده از تولیدات ملی اقدام کردند.

آیت الله اشرفی با اشاره به عدم استفاده علمای اصفهان از کاغذ غیر ایرانی، اظهار داشت: این بزرگواران حتی قباله ها یا اسناد خویش را بر روی کاغذ های ساخت خارج از کشور نمی نوشتند و لیکن برای کفن اموات نیز اعلام داشتند، غیر از پارچه کرباس متاعی دیگر را بر نمی تابند.

وی افزود: آنها حتی وافر یا مسرف را نیز تحریم می کردند به منزل او نمی رفتند لیکن این مهم نشانه درک اهمیت توجه به تولیدات داخلی توسط علما رو روحانیان است.

نقش تاریخی علما در خلع ید دشمنان و اجانب از منابع کشور

مدرس خارج فقه حوزه علمیه شاهرود همچنین در تبیین ارتباط دوسویه روحانیت و اقتصاد مقاومتی در طول تاریخ معاصر، تصریح کرد: قیام تنباکو یکی از چند موردی است که در آن روحانیان با تاکید بر تولیدات داخلی، نسبت به خلع ید دشمنان و اجانب از منابع کشور اقدام کردند.

آیت الله اشرفی همچنین خاطرنشان کرد: پس از این قیام علما به گونه ای در اشاعه فرهنگ اقتصاد مقاومتی می کوشند که مردم نسبت به تهیه اقلام مصرفی خارجی کمتر رغبت نشان دهند بدین ترتیب می توانستند تا حد زیادی در تحریم کالاهای خارجی موفق باشند.

وی ادامه داد: تاسیس شرکت اسلامیه اصفهان با تاثیر پذیری از روحانیان و همچنین تکیه بر تولید داخلی در آن زمان به مبارزه با اجناس خارجی می پردازد که در نوع خود حرکتی بسیار عظیم به شمار می آید.

روحانیت در ابعاد اقتصاد مقاومتی نقش پر رنگی ایفا کند

موسس حوزه امام جعفر صادق (ع) شاهرود با بیان اینکه امروز روحانیت می تواند با تشریح ابعاد اقتصاد مقاومتی نقش پر رنگی ایفا کند، ابراز داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بر روی پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقب‌نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی تاکید دارند و این تاکید باید از طریق منابر به گوش مردم رسانده شود و در این بیت نقش سازمان تبلیغات اسلامی بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند لیکن بر روحانیت واجب است تا نسبت به ابلاغ نگرانی های رهبری در جامعه اقدام کنند.

روحانیت ظرفیت غنی در تحقق شعار سال دارد

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز در این نشست، با بیان اینکه روحانیت در همه عرصه ها می تواند تاثیرگذار باشد، گفت: روحانیت به واسطه جایگاه اجتماعی خود در تبیین کلیه سیاست های نظام و به خصوص اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری موثر باشند.

حجت الاسلام علی شکری با اشاره به نقش مهم روحانیت و کانون های فرهنگی مذهبی در اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: این دو گروه می بایست منویات رهبری را چراغ راه خود قرار دهند و در ترویج فرهنگی اقتصاد مقاومتی، همفکری، تعامل و اندیشیدن در این باره اهتمام ورزند.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی باید مورد گفتمان سازی قرار گیرد و بهترین پایگاه این گفتمان می تواند مساجد و بهترین مجریان آن می تواند روحانیان باشند.

توجه ویژه سازمان تبلیغات اسلامی بر تغذیه فکری روحانیان در راستای اهداف نظام

این مقام مسئول همچنین با اشاره به ترویج فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی، تصریح کرد: روحانیان، ائمه جماعات و کانون های مذهبی می توانند با بهره گیری از اساتید برجسته حوزه اقتصاد، ضمن تبیین مقوله اقتصاد مقاومتی، درباره عدم وابستگی نفتی نیز نوجوانان و جوانان را آگاه سازند چرا که رشد و توسعه کشور با اقتصاد وابسته به نفت محقق نمی شود.

شکری با بیان اینکه اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در راستای تبیین اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی به تغذیه فکری روحانیان اعزامی توجه ویژه ای دارد خاطرنشان کرد: یکی از ظرفیت های بسیار غنی در تحقق شعار سال روحانیت هستند که با پیشینه درخشان آنها در تاریخ معاصر می توانند الگو ساز جامعه باشند.

وی افزود: اگر به آموزه های دینی و مذهبی دین مبین اسلام توجه کنیم در می یابیم که بسیاری از رفتارها و سیره های ائمه اطهار نمونه هایی روشن از ترکیب اقتصاد، سیاست، رهبری، حکومت و ... است که عنایت به آنها می تواند کلید راه ما در رسیدن به اقتصاد مقاومتی باشد.

ضرورت تبیین سبک زندگی اسلامی مطلوب مقام معظم رهبری

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان همچنین با تاکید بر تبیین سبک زندگی اسلامی مطلوب مقام معظم رهبری، تصریح کرد: در نگاه راهبردی معظم له، اقتصاد مقاومتی تنها یک شعار نیست بلکه یک واقعیت اقتصادی است لیکن این مقوله یک بحث کاربردی و شاخص‌های آن ریشه در عمل دارد.

شکری با بیان اینکه القای تفکر اقتصاد مقاومتی یک تدبیر هوشمندانه و از روی بصیرت است، گفت: این القای هوشمندانه می تواند رشد، توسعه، شکوفایی تولید ملی و قطع وابستگی اقتصادی را حتی در سخت‌ترین تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی دشمنان به همراه داشته باشد.

وی در خاتمه افزود: اقتصاد مقاومتی مکمل جهاد اقتصادی و حمایت از تولیدات داخلی است لیکن سبب امنیت و ثبات در اقتصاد و عدم تزلزل در برابر شوک‌های خارجی اقتصادی یا همان استقلال اقتصادی از شاخصه‌های بارز اقتصاد مقاومتی می شود.

در انتهای این دیدار نیز یک دوره ۵۰ جلدی موسوعه حضرت امام خمینی (ره) توسط حجت الاسلام شکری از طرف دکتر خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به آیت الله اشرفی اهداء شد.

این مجموعه ۵۰ جلدی شامل کتب اصولی، فقهی، فتوایی، استفتائات و کتاب‌های اخلاقی، عرفانی و فلسفی معمار کبیر انقلاب اسلامی است که با ویرایش جدید منتشر شده است.