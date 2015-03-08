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۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۰۵

جدول قیمت سکه و ارز روز یکشنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز روز یکشنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز ‌یکشنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز یکشنبه در بازار ۹۶۰ هزارتومان، طرح قدیم ۹۵۵ هزارتومان، نیم سکه ۵۰۱ هزارتومان، ربع سکه ۲۷۲ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۱ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۷ هزار ۵۰۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۶۹ دلار (روز گذشته) است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۹۶ تومان، هر یورو را ۳۷۱۷ تومان، هر پوند را ۵۱۵۸ تومان و هر درهم امارات را ۹۳۰ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در یکشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۶۰۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۵۵۰۰۰
نیم سکه۵۰۱۰۰۰
ربع سکه۲۷۲۰۰۰
گرمی۱۸۱۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۷۵۰۰
نوع ارز 
دلار۳۳۹۶
یورو۳۷۱۷
پوند۵۱۵۸
درهم۹۳۰
کد مطلب 2513907

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