معرفی نشان ملی استاندارد در دستور کار دستگاههای اجرایی زنجان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری ظهر یکشنبه در جلسه شورای استاندارد استان افزود: استاندارد محصولات و خدمات مورد نیاز مردم اولویت گذاری شود و توجه به مسایل مهم و حائز اهمیت در این بخش به تامین سلامت، امنیت و در نهایت اطمینان لازم در این بخش منتهی می شود.

وی ادامه داد: استاندارد خدمات و محصولاتی که به نحوی با سلامت و امنیت مردم بیشتر سر و کار دارد در اولویت قرار گیرد.

انصاری افزود:ایجاد حساسیت مردم در زمینه استفاده از کالاها و خدمات استاندارد است و در این راستا باید آموزش‌های همگانی برای تشویق و ترغیب مردم در زمینه جایگزینی استفاده کالاها با کیفیت بالاتر به جای مصرف محصولات ارزان‌قیمت توسعه یابد.

استاندار زنجان گفت: توسعه شرکت‌های خدماتی امنیت استفاده از خدمات را بالا می‌برد و با این کار می‌توان فرصت‌های شغلی توسط نیروهای ماهر ایجاد کرد.

انصاری با بیان اینکه مردم می توانند با اعمال نظارتهای بیشتر دستگاههای متولی امر را در تحقق اهداف برنامه های تعیین شده کمک فراوانی کنند افزود: بر اساس گزارش اعلام شده از سوی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان زنجان ۴۷ مورد از نظارتهایی که توسط مردم گزارش شده به نتیجه رسیده است.



استاندار زنجان در ادامه با اشاره به اینکه یکی از وظایف مهم شورای استاندارد ایجاد و تقویت تشکلهای مردمی برای ترویج فرهنگ استفاده از کالاهای استاندارد است گفت: یکی از ضعفهای مهم در تمامی حوزه ها نبود نظارت عمومی توسط مردم است

انصاری با بیان اینکه چهار شرکت خدمات آسانسور در زنجان وجود دارد که برای ارایه خدمات لازم بسیار محدود است افزود: با افزایش شرکتهای خدمات آسانسور علاه بر رفع معضل بیکاری و ورود نیروهای ماهر و توانمند می توان از طریق اعطای تسهیلات نیز نسبت به گسترش فعالیت آنها مبادرت کرد که با این اقدام روند فعالیت ها در این بخش به شکل مطلوب تری انجام می شود

وی ادامه داد: استاندارد آسانسور در مجتمع های مسکونی با تراکم بالا از جمله موضوعات مهمی است که با جان مردم ارتباط دارد و با استاندارد مصالح ساختمانی تفاوت دارد، چرا که خسارتهای ناشی از استاندارد نبودن آن بیشتر است.

استاندار زنجان با تاکید بر اینکه استاندارد خدمات و محصولات حوزه سلامت برای مردم اهمیت بیشتری دارد افزود: این مسایل باید بیش از گذشته مورد توجه اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی و دستگاههای متولی قرار گیرد.



انصاری ترویج آموزش همگانی را در ترغیب مردم به استفاده از کالاهای با کیفیت و استاندارد بسیار مهم عنوان کرد و گفت: رسانه های محلی به ویژه رسانه ملی با تشویق عموم مردم به خرید کالاهای استاندارد نقش تاثیر گذاری بر عهده دارند.