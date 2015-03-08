عملیات اجرايى خط ۳ قطار شهری مشهد آغاز مى شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید صولت مرتضوی صبح يكشنبه در شصتمین جلسه علنی شورای اسلامى شهر مشهد كه در تالار شورا برگزار شد اظهار كرد: خوشبختانه به منظور آغاز عملیات اجرایی و آماده‌سازی جایگاه ورودی خط ۳ قطار شهری مشهد تفاهم نامه لازم ا آستان قدس رضوی روز گذشته منعقد شد و امروز بعدازظهر شاهد آغاز عمليات اجرايى اين خط خواهيم بود.

وی در ارتباط با آخرين وضعيت پروژه زيرگذر گمنام افزود: با توجه به مشكلات ترافيكى كه اين پروژه براى شهروندان به دنبال داشته است و با توجه به پايان رسيدن مراحل بهره بردارى پروژه زير گذر شهيد گمنام تا ابتداى فروردين ماه افتتاح خواهد شد.

ريزش تونل خط دو قطار شهرى يك كشته و ۱۲ مجروح داشته است

شهردار مشهد در ارتباط با حادثه ريزش تونل خط ۲ قطار شهرى مشهد در ايستگاه گاز شرقى تصريح كرد: متاسفانه روز گذشته بر اثر ریزش بتن در ايستگاه گاز شرقى ۱۲ نفر از کارگران بخش خصوصی مجروح شدند كه با اقدام به موقع آتش‌نشانی ۱۱ نفر نجات یافته و متاسفانه یکی از کارگران در این حادثه فوت کرد.

وی با اظهارهمدردى با خانواده كارگر فوت شده اين واقعه را اسف بار خواند و افزود: شهرداری مشهد صمیمانه با خانواده آن مرحوم ابراز همدردی کرده و از خداوند برای آن عزیز از دست رفته طلب مغفرت می‌ كند.

مرتضوی در ارتباط با انتشار اوراق مشاركت اذعان كرد: شهردارى مشهد در راستاى تامين منابع مالى خود اقدام به فروش اوراق مشاركت جهت جذب سرمايه گذاران در بخش خصوصى كرده است.

وي ادامه داد: در حال حاضر ۵۰۰ ميليارد تومان اوراق مشاركت آماده فروش است كه با هماهنگى و مذاكرات صورت گرفته با سرمايه گذاران در دو نوبت به آنها فروخته مى شود.

شهردار مشهد با اشاره به تسویه حساب با بانک ‌ها عنوان كرد: با توجه به اينكه عدم پرداخت بدهى هاى شهردارى به بانك ها طى اين مدت انباشته و افزايش داشته است تلاش مى كنيم كه تسويه حساب با بانك ها را زودتر به اتمام برسانيم.

وى اضافه كرد: در همين راستا پرداخت تمامى بدهى بانك تجارت به صورت تهاتر و بدهى بانك سپه نيز به صورت ۲۰درصد نقدى و ۸۰درصد تهاتر توافق شده است.

مرتضوی با بیان اینکه شورای اسلامى شهر مشهد نيز باید در مبحث تامین مناب مالى به شهردارى کمک کند افزود: شورای اسلامى شهر به منظور تبدیل سرمایه به نقدینگی باید به شهردارى کمک کند تا با این راهكار از فشار سیستم بانکی كاسته شود.

۶۰دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومى تا پايان سال اضافه مى شود

شهردار مشهد در ارتباط با نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومى خبر داد: تعداد ۶۰ دستگاه اتوبوس تا پايان سال به ناوگان حمل و نقل عمومى اضافه خواهد شد كه ۲۰ دستگاه از محل قرارداد با شركت ايران خودرو ديزل بوده است.

وى ادامه داد: سال آینده نیز به غیر از تعهدات دولت مبنی بر اختصاص ۲۰۰ دستگاه اتوبوس با استفاده از منابع خود ۳۰۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی اضافه خواهيم كرد.

مرتضوى با بيان اينكه از ارديبهشت ماه سال ۹۴ اجازه ورود تاكسى هاى فرسوده در سطح شهر مشهد داده نخواهد شد گفت: همچنين در بخش ناوگان تاكسيرانى تا پایان اسفندماه سال جارى ۵۰۰ دستگاه تاکسی نوسازی می شود و امیدواریم تا پایان خرداد ماه تمام تاکسی ‌های فرسوده نوسازی شود.

شهردار مشهد با اشاره به ثبت نام دریافت تسهیلات برای تاکسیران ‌ها اظهار كرد: ثبت نام برای رانندگان تاکسی ‌های فرسوده شروع شده است و با قول ‌هایی که بانک عامل به ما داده است قرار شد تا پایان سال به ۶۰۰ نفر از رانندگان تسهیلات نوسازی تاکسی داده شود.