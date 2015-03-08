ساخت اولین کمباین کشور در البرز /واحدهای صنعتی نیازمند حمایت دولت

احمد زارعی با اعلام خبر ساخت اولین کمباین کشور در البرز، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه تحریم ها گریبان اقتصاد و صنعت کشور را گرفته اند تکیه به دانش بومی می تواند گره گشا باشد، ساخت این ماشین کشاورزی کاملا بومی بوده است.

زارعی در ادامه زمان طراحی و ساخت کمباین را یک سال عنوان کرد و گفت: در سالی که مزین به اقتصاد مقاومتی است ساخت این ماشین که از قابلیت بالایی نسبت به نمونه خارجی برخوردار است نمونه ارزشمندی است که می توان گفت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بوده است.

وی هزینه ساخت کمباین را ۷۰ درصد ارزان تر از نوع خارجی آن دانست و یادآور شد: این ماشین کشاورزی بلحاظ کیفی از مرغوبیت خوبی برخوردار است.

ورود هر دستگاه کمباین خارجی به کشور ۱۲۰ هزار یورو هزینه دارد

مدیرعامل شرکت ساخت تجهیزات کشاورزی شهرستان ساوجبلاغ واردات هر دستگاه کمباین از خارج را ۱۲۰ هزار یورو اعلام کرد و افزود: ساخت ماشین آلات کشاورزی به خصوص کمبایت ۷۰ درصد صرفه جویی را در بر دارد.

زارعی تولید انبوه این کمباین را منوط به حمایت دولت دانست و اذعان داشت: واحدهای صنعتی در بخش تسهیلات بانکی و اداری نیازمند حمایت دولت هستند این کمباین برای برداشت غلات مانند گندم، جو و ذرت که در استان البرز کاشت و برداشت می شود مورد استفاده قرار می گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این ماشین برای نمونه ساخته شده است و اگر مورد قبول وزارت کشاورزی قرار گیرد در سال آینده تعداد بیشتری ساخته و وارد بازار می شود.