جان پناه میدان شهدا به مرکز عرضه پوشاک اسلامی بانوان تبدیل می شود

به گزاش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری شهرداری کرج محسن برجی با اعلام این خبر گفت: جانپناه واقع در میدان شهداء به مرکز خرید و فروش پوشش اسلامی ایرانی بانوان تبدیل می شود.



برجی افزود: کرج یکی از نامداران عرصه تولید پوشاک ایرانی اسلامی است به گونه ای که بزرگترین و مطرح ترین فروشگاه ها و مراکز عرضه این محصولات، پوشاک خود را از طراحان و تولیدکنندگان کرجی تهیه می کنند.



این مسئول اضافه کرد: این در حالی است که بسیاری از مسئولان و شهروندان از این جایگاه کشوری و حتی بین المللی کرج و وجود طراحان و تولیدکنندگان پوشاک اسلامی ایرانی در کرج بی اطلاع بوده و نسبت به امکانات این بخش بی توجه هستند.



وی با بیان اینکه متاسفانه به رغم وجود این امکان، با ضعف های بسیاری در این حوزه روبرو هستیم و شهر کرج فاقد فروشگاه های کافی و مناسب عرضه محصولات و پوشاک اسلامی – ایرانی برای مصرف کنندگان است، ادامه داد: شرایط هم اکنون به گونه ای است که متقاضیان این محصولات برای تهیه پوشاک مورد نیاز خود با مشکلات متعددی روبرو بوده و متاسفانه اغلب فروشگاه های شهر از البسه با معیارهای اسلامی و ایرانی اشباع شده است.



این مسئول ادامه داد: بیشترین محصولات عرضه شده در این فروشگاه ها تابع محصولات و مد غربی بوده و تناسبی با فرهنگ ایران اسلامی ندارند؛ چنین ضعفی با توجه به وجود تولیدکنندگان و طراحان در شهر که بخشی از نیاز کشور را در این عرصه تامین می کنند، بسیار قابل تامل است.



این مدیر درک این ضرورت را عامل تعامل معاونت فرهنگی شهرداری کرج با سپاه به عنوان متولی جان پناه دانست و تصریح کرد: با توافقی که با سپاه صورت گرفت، مقرر شد این جان پناه به عنوان یک سرمایه فرهنگی و عمرانی به جا مانده از ایام دشوار دفاع مقدس به محلی برای عرضه پوشاک ایرانی اسلامی بانوان مبدل شود.



به گفته برجی، برای راه اندازی این محل تعداد ۳۲ غرفه آماده شده که پیش از فرا رسیدن ایام عید نوروز راه اندازی خواهد شد و آغاز به کار می کند.



وی در پایان گفت: امید است با افزایش تعداد مراکز تولید و عرضه پوشاک و محصولات ایرانی – اسلامی شاهد بهبود و بازنگری در پوشش تمامی افراد جامعه به ویژه بانوان به عنوان یکی از مهمترین اثرگذاران فرهنگی و اجتماعی در شهر باشیم.