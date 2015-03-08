نمایشگاه پوستر جشنواره ایران ۱۴۰۴ در اهواز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه هنری استان خوزستان، محمد باوی زاده در این خصوص گفت: این نمایشگاه شامل منتخبی از پوسترهای جشنواره ایران ۱۴۰۴ است که دو سال پیش در حوزه هنری برگزار شد و منتخبی از آثار هنرمندان گرافیک سراسر کشور است.

وی با بیان این که تعداد ۲۸ تا ۳۰ اثر انتخاب شده ا ست، افزود: این نمایشگاه در سراسر استان ها به نمایش در می آید که آخرین نمایشگاه در بوشهر برگزار شده و نوزدهم اسفند در خوزستان برگزار می شود و بعد در استان های همجوار در حال گردش است.

باوی زاده اظهار کرد: این نمایشگاه که منتخب آثار گرافیکی است روز سه شنبه نوزدهم اسفند ماه در گالری افسانه اشراق حوزه هنری خوزستان که بعد از دو سال فعال شده، برگزار می شود.

مسئول هنرهای تجسمی حوزه هنری خوزستان با بیان اینکه این آثار در ابعاد ۵۰ در ۷۰ طراحی شده است، اظهار کرد: آثار هنرمندان خوزستانی هم در این نمایشگاه ارائه می شود و تا ۲۵ اسفند در اهواز دایر است.

وی در ادامه اهداف این نمایشگاه را چشم انداز ایران ۱۴۰۴ عنوان کرد و افزود: هر کشوری چشم اندازی برای خود در نظر می گیرد و این نمایشگاه معرفی ایران ۱۴۰۴ از بعد پیشرفت های اقتصادی، فرهنگی و تکنولوژیکی برای مردم است و منشور بسیار کاملی به دستور مقام معظم رهبری برای ایرانی پیشرفته در نظر گرفته شده است.

باوی زاده در پایان عنوان کرد: حوزه هنری خوزستان آمادگی خود را برای حضور هنرمندان و پیشکسوتان هنری اعلام می کند.

گفتنی است، این نمایشگاه صبح ها از ساعت ۹ تا ۱۲ و بعد ظهرها از ساعت ۱۷ تا ۲۰ پذیرای علاقمندان خواهد بود.