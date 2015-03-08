۲۵ميليارد ریال به نصب سرعت گير در معابر شهری مشهد اختصاص يافت

به گزارش خبرنگار مهر، شوراى اسلامى شهر مشهد ظهر يكشنبه در شصتمين جلسه علنى چهارمين دوره شورا كه در تالار شورا برگزار شد به رغم مخالفت برخى از اعضاى شورا اختصاص ۲.۵ ميليارد تومان اعتبار به منظور نصب سرعت گير در معابر شهر مشهد را در راستاى كاهش تصادفات و از محل بودجه سال ۹۴ شهردارى مشهد تصويب كرد.

رییس کمیسیون امور فنی، عمرانی و طرح ریزی شهری شورای اسلامی شهر مشهد در اين نشست اظهار كرد: يكى از بدترين راهكارهاى كاهش سرعت در خيابان ها و معابر شهرى نصب سرعت گير است.

مهدی ذاکرالحسینی افزود: مطلوب است برای کنترل ترافیک و كاهش سرعت خودروها به جای نصب سرعتگیر در خیابان ها و معابر شهرى از نصب دوربین های نظارتی استفاده شود.

وی ادامه داد: امروزه در هیچ جای دنیا به اندازه کشور ما از سرعتگیر استفاده نمی شود و از ساير راهكارها و روش ها به منظور حمل و نقل آسان و روان استفاده مى شود لذا شهردارى مشهد باید از روشهای دیگرى برای كاهش سرعت خودروها استفاده كند.

يكى ديگر از اعضاى شورای اسلامى شهر مشهد نیز تاكيد كرد: وجود سرعتگیر در خیابانها از مشکلات اصلی معابر شهری بوده و اختصاص ۲.۵ میلیارد تومان برای سرعت‌گیرهای شهری کمی بیش از حد مجاز است.

سیدجلال فیاضی افزود: سرعت گیرها تصادفات جدی به همراه دارند لذا باید اعتبار مربوط به نصب سرعتگیر به سایر روشهای کنترل ترافیک از قبيل نصب تابلوهای هدایت ترافیکی و خط کشی منتقل شود.

وی با اشاره به غير استاندار بودن برخی از سرعت‌گیرها يادآور شد: برخی از این سرعت‌گیرها نه تنها از خطر جلوگیری نمی ‌کنند بلکه خطرهایی را نیز به وجود می آورد لذا باید از این میزان بودجه ۲ میلیارد تومان کاسته و به بخش تجهیز دوربین‌های کنترل ترافیک اضافه شود.

نصب سرعت گير باعث افزايش ۷۰ درصدى سوخت خطوط تندرو شده است

حسن قديرى طرقي، نایب رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد نیز در اين نشست خاطرنشان كرد: با نصب سرعت گير در مسير خطوط تندرو شهر مشهد سوخت مصرفی آنها ۷۰ درصد بیشتر از اتوبوس های عادی شده است.

محمدرضا دیمه کار از دیگر اعضای شورای شهر مشهد نیز بيان كرد: سرعت گیرهای نصب شده در سطح شهر از کشور چین وارد شده و این سرعت گیرها به دلیل غیرفنی بودن خسارات زیادی به آسفالت شهر وارد می کنند.

امسال ۲۷۰نفر در سوانح رانندگى در مشهد فوت كردند



مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد نيز در نشست شورای اسلامی این شهر گفت: آمار فوتی ها در سطح شهر مشهد بر اثر سوانح رانندگی در سال گذشته ۳۵۰ نفر بود که این آمار امسال به ۲۷۰ نفر کاهش یافته است.



مهدی امامی میبدی افزود: این کاهش نتیجه استفاده از تجهیزات مختلف ترافیکی نظیر دوربین ها، تجهیزات هوشمند ونصب سرعتگیر بوده است.



وی ادامه داد: البته برخی از سرعتگیرهای نصب شده در سطح شهر غیراستاندار هستند که باید اصلاح شوند.



در ادامه این نشست محمد کمال سروی ها نایب رئیس شورای شهر مشهد اظهار داشت: هم اکنون در تمامی مناطق شهر درخواست نصب سرعت‌گیر ارائه داده می شود و این نشان دهنده نیاز مردم به این مهم است.



وی ادامه داد: هم اکنون برخی مردم درخواست نصب سرعت‌گیر را دارند و از طرفی دیگر سازمان آتش شانی و اورژانس درخواست عدم نصب را دارند که این خود مشکلی در سازمان کنترل ترافیک است.



سید عبدالکریم جوادی، دیگر عضو شورای شهر نیز در این جلسه بیان کرد: هم اکنون نصب سرعت‌گیرها یک خدمت بزرگ به شرکت‌ های خودرو سازی است زیرا تنها به خرابی ماشین می انجامد.