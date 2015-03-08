رسانه باید خبر قطعی و یقینی به جامعه منتقل کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسد الله ایمانی پیش از ظهر دوشنبه در جریان جشنواره رسانه، نظم و امنیت عمومی در شیراز با اشاره به اینکه اساسا رسانه از گذشته تا به امروز همزاد بشر بوده است، افزود: همیشه مسئله تبلیغ و رسانه در جامعه به عنوان یک کار اصولی و اساسی مطرح بوده است.

وی با اشاره به اینکه تبلیغ و بازگو کردن ارزشها از منظر قرآن بخشی از جهاد است، بیان کرد: به همین جهت از صدر اسلام تا امروز شهدای فراوانی در میان اصحاب رسانه مطرح بودند. چه در دوران پیامبر (ص) و چه در دوران نظام جمهوری اسلامی ما شهدای فراوانی در عرصه رسانه و رساندن خبر و بازگو کردن ارزشها مشاهده می کنیم.

امام جمعه شیراز گفت: قران مجید در سوره «نمل» یک بخش گسترده ای از آیات را به مسئله خبرگزاری اختصاص می دهد، در این بخش ۲۴ آیه پشت سر هم در ارتباط با نقش مثبت یک رسانه صحبت شده و در لابلای این بحثها ویژگی یک رسانه ارزشی را مطرح می کند.

آیت الله ایمانی گفت: آیات ۲۰ تا ۴۴ از سوره نمل مسئله برخورد با رسانه است و نوع ترتیب اثر دادن به رسانه و نقشی که به رسانه در اصلاح جامعه و به دنبال ان امنیت و نظم ایجاد می کند.

وی با اشاره به نکاتی که در حوزه خبر وجود دارد، افزود: در این خصوص نکاتی وجود دارد ازجمله اینکه رسانه می تواند از موضوعی خبر دهد که صاحب حکومت از آن مطلع نبوده است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس گفت: نکته دیگر شفافیت خبر است و اینکه واقعیت باید در خبر بیان شود.

آیت الله ایمانی گفت: همانطور که در قرآن مجید درباره رسانه موثر و ارزشی ۲۴ آیه وجود دارد، درباره رسانه هایی که با آرامش جامعه و نظم عمومی مقابله می کنند نیز قران با قاطعیت مورد برخورد قرار داده است.

وی اضافه کرد: قران در آیاتی از سوره احزاب یعنی آیه ۶۰ و ۶۱ بحث رسانه های منفی را نیز مطرح کرده است.

امام جمعه شیراز ادامه داد: در این آیه سوره مذکور نسبت به آنهایی که یک شبکه راه انداخته اند و آرامش جامعه را می شکنند و امنیت فکری جامعه را هدف قرار داده اند مطالبی را مورد بحث قرار می دهد که در اینجا سه گروه مطرح شده اند که شامل منافقین، بیمار دلان و مرجفون(آنهایی که مبادرت به بر هم زدن آرامش فکری جامعه می کنند) هستند.

آیت الله ایمانی تصریح کرد: مرجفون یک شبکه رسانه را تشکیل داده اند که زمان پیامبر (ص) فعالیت می کردند و زمانی که ایشان به جنگ می رفتند اقدام به شایعاتی نظیر شکست خوردن لشکر پیامبر، کشته شدن اصحاب و.... را در مدینه می کردند که البته در این سی و چند سال نیز بارها این موضوع تجربه شده است.

وی عنوان کرد: قرآن مجید به پیامبر دستور می دهد که مردم علیه این افراد اقدام کنند و به وسیله مردم چنین شبکه ای از هم پاشیده شود.