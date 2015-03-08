ساخت انیمیشن کوتاه با موضوع معضلات اجتماعی در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابطعمومی حوزه هنری زنجان، میثم سیفی افزود: انیمشین کوتاه با موضوع معضلات اجتماعی به کارگردانی جعفر صیادی در حال ساخت است.
وی با اشاره به اینکه ساخت این انیمیشن از اول اسفندماه در زنجان آغاز شده است، تصریح کرد: ساخت آن تا اردیبهشت سال 94 به پایان میرسد.
مسئول هنرهای تصویری حوزه هنری زنجان با اشاره به تکنیکهای به کار رفته در این اثر هنری، افزود: تکنیکهای این کار به صورت cell animation دیجیتال است.
سیفی با بیان اینکه طراحی فضا و کاراکتر این اثر توسط ندا امیرمحمدی انجام شده است، گفت: طرح این اثر توسط سلیمه آینه ارائه شده و جلوههای بصری ویژه آن را جعفر صیادی انجام داده و تهیهکنندگی این اثر نیز بر عهده حوزه هنری زنجان است.
سیفی در ادامه با اشاره به سوابق عوامل دستاندرکار این انیمیشن، اظهار کرد: جعفر صیادی و ندا امیرمحمدی هر دو دانشجوی کارشناسی انیمیشن هستند و در طی دوران فعالیت در عرصه انیمیشن توانستهاند جوایز حضور در جشنوارههای متعدد را در کارنامه خود ثبت کنند.
وی ادامه داد: همچنین انیمشین "جایی برای زندگی" این هنرمندان نیز در پنجاهمین جشنواره منطقهای اراک و در بافت انیمیشنی تندیس بهترین جانبخشی به اشیاء را گرفت و در نهمین جشنواره فیلم 100 نیز حضور داشته است.
نظر شما