انتشار ۶ عنوان کتاب در سال ۹۳ توسط حوزه هنری آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن میلانی یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به رسالت حوزه هنری مبنی بر تولید آثار فاخر ارزشی و دینی، در این زمینه در سال جاری کارهای شاخصی انجام داده و در سالی که به سال اقتصاد و فرهنگ نامگذاری شده بود، شش عنوان کتاب را به زیور طبع آراسته است.

وی در ادامه با بیان اینکه سال ۹۳ برای حوزه هنری استان سال پرباری به لحاظ انتشار کتاب بود، افزود: در این سال شش کتاب با عناوین سینه مده سسله نن سازیم وار منیم، منتشا، نصف گمشده، تجمع ممنوع، حسادت و هشتمین کتاب دستهای کوچک توسط حوزه هنری استان منتشر شد که بیشتر این کتب با همکاری انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده اند.

رئیس حوزه هنری استان آذربایجان شرقی در تشریح محتوای این آثار نیز گفت: کتاب « سینه مده سسله نن سازیم وار منیم» شامل اشعار و سروده های دینی اجتماعی عاشیق رسول قربانی بوده و توسط خسرو سرتیپی و محمد عبادی گردآوری شده و کتاب « منتشا» نیز پژوهشی در ریشه یابی نمایش های فولکلور آذربایجان تحقیق و تالیف سیروس مصطفی بوده و کتاب شعر “نصف گمشده” نیز ۳۵ غزل از محمد شكري فرد شاعر جوان و خوش ذوق آذربایجان شرقی را در بر می گیرد.

حسن میلانی در پایان تصریح کرد: کتاب خاطرات آزاده سرافراز محمد علی ملتجایی فرید با نام « تجمع ممنوع» به قلم مسعود زین العابدین منتشر شده، کتاب کودک « حسادت» و هشتمین کتاب دست‌های کوچک دعا نیز از دیگر تولیدات حوزه هنری است که حسادت جعفر پور رضوی بر مبنای قصه های قرآنی با روایتی امروزی برای بازخوانی دوباره داستان هابیل و قابیل نوشته شده و هشتمین کتاب دست‌های کوچک دعا مشتمل بر منتخب دعاها و دلنوشته‌‎های کودکان ایران اسلامی به همراه تصویر سازی دعاها را در بر دارد.