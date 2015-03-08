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۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۵۶

گلفشان به مهر خبر داد:

فعالیت مجمع خیرین هلال احمر در قم/ راه اندازی ۱۵ پایگاه امدادی

فعالیت مجمع خیرین هلال احمر در قم/ راه اندازی ۱۵ پایگاه امدادی

قم - مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم از فعالیت مجمع خیرین هلال احمر در قم خبر داد.

محمد گلفشان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز فعالیت مجمع خیرین هلال احمر در قم گفت: برنامه ریزی لازم برای فعالیت مجمع خیرین هلال احمر از سال گذشته انجام گرفته و افراد خیر نیز شناسایی شده‌اند و در سال جاری نیز هیئت امنا تشکیل شد و اساسنامه نیز به تایید رسیده است.

وی گفت: این مجمع در راستای فعالیت‌های امدادی، فرهنگی، جوانان و خدمات داوطلبانه به افراد نیازمند فعالیت می‌کند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر قم در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: حدود ۳۰۰ میلیون تومان برای تهیه سبد کالا به افراد نیازمند در ایام نوروز هزینه شده است.

وی در خصصوص فعالیت‌های نوروزی جمعیت هلال احمر افزود: ۱۵ پایگاه امدادی و ۲۸ پایگاه جوانان برای راهنمایی نوروزی در ایام نوروز در نظر گرفته شده است.

گلفشان گفت: طرح نوروزی هلال احمر از ۲۷ اسفندماه آغاز می‌شود و تا ۱۶ فروردین‌ماه نیز ادامه می‌یابد که در این طرح روزانه ۸۵ پزشک و پرستار فعالیت خواهند کرد.

وی گفت: طی سال جاری برای ایام نوروز پایگاه‌های امدادی گرمسار، کهک و گازران برای خدمت رسانی به مسافران افزوده شده است.

کد مطلب 2513951

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