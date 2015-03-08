فعالیت مجمع خیرین هلال احمر در قم/ راه اندازی ۱۵ پایگاه امدادی

محمد گلفشان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز فعالیت مجمع خیرین هلال احمر در قم گفت: برنامه ریزی لازم برای فعالیت مجمع خیرین هلال احمر از سال گذشته انجام گرفته و افراد خیر نیز شناسایی شده‌اند و در سال جاری نیز هیئت امنا تشکیل شد و اساسنامه نیز به تایید رسیده است.

وی گفت: این مجمع در راستای فعالیت‌های امدادی، فرهنگی، جوانان و خدمات داوطلبانه به افراد نیازمند فعالیت می‌کند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر قم در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: حدود ۳۰۰ میلیون تومان برای تهیه سبد کالا به افراد نیازمند در ایام نوروز هزینه شده است.

وی در خصصوص فعالیت‌های نوروزی جمعیت هلال احمر افزود: ۱۵ پایگاه امدادی و ۲۸ پایگاه جوانان برای راهنمایی نوروزی در ایام نوروز در نظر گرفته شده است.

گلفشان گفت: طرح نوروزی هلال احمر از ۲۷ اسفندماه آغاز می‌شود و تا ۱۶ فروردین‌ماه نیز ادامه می‌یابد که در این طرح روزانه ۸۵ پزشک و پرستار فعالیت خواهند کرد.

وی گفت: طی سال جاری برای ایام نوروز پایگاه‌های امدادی گرمسار، کهک و گازران برای خدمت رسانی به مسافران افزوده شده است.