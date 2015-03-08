سر فصلهای آموزشی در مدیریت شهری قزوین تدوین و اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه ظهر یکشنبه در جلسه شورای سازمان همیاری شهرداری های استان اظهارداشت: مجموعه شهرداران در حوزه مدیریت شهری از توانمندی بالایی برخوردارند و انتظار ما نیز درخصوص حیطه مدیریت شهری این است که در مسیری حرکت شود که دائماً و بطور مستمر رو به بهبودی رویم و شاهد تحولات اساسی در این حوزه ها باشیم زیرا دنیا نیز بر این امر تاکید دارد.

استاندار در ادامه بیان کرد: مجموعه شهرداری و شهرداران استان بایستی به رصد کردن موقعیت فعلی استان بپردازند در حالیکه، در حال حاضر چالش های سنگینی پیش رو داریم و بایستی برای همه ی اینها چاره اندیشی صورت گیرد و در این حوزه انتظار من از معاونت عمرانی و شهرداران پرهیز از روزمرگی و پرداختن به یک رویکرد جدید است.

وی در ادامه به ضرورت کنترل و هدایت فرهنگ شهروندی تاکید کرد و افزود: فرهنگ سازی در حیطه مدیریت شهری و حوزه های مربوطه یک امر مهمی است و بایستی تغییر رویکردی در این زمینه در استان صورت گیرد که این یک امر ضروری یک امر مهمی است و بایستی تغییر رویکردی در این زمینه در استان صورت گیرد که این یک ام ضروری و مساله امروز است.

این مسئول تغییر در فرهنگ مردم در برخوردهای محوری با رعایت راهنمایی و رانندگی، عبور و مرور، جمع آوری زباله و ... را از این نوع فرهنگ سازی در استان اعلام کرد ودر ادامه افزود: اگر بتوانیم در حوزه مدیریت شهری چگونگی عبور و مرور و ارتباط با مردم وسایط نقلیه را کنترل کنیم می توانیم ۷۰ درصد مسایل و مشکلات این حوزه را حل و فصل کنیم.

روزبه بیان کرد: فرهنگ موتور سواری نیز بایستی در جامعه براساس سیاست گذاریهای سیستم حمل و نقل و مصرف انرژی و استفاده بهینه از زمان شکل گیرد و هدایت شود تا مردم با توجه به میزان مسافتی که در شهر طی می کنند عالمانه به انتخاب وسیله مناسب بپردازند و تنها با خودروی شخصی تردد نکنند و به موقع از دوچرخه و موتور نیز برای تردد استفاده کنند.

استاندار قزوین لزوم فرهنگ سازی و اصلاح رویه را در راستای جلوگیری از بروز حوادث نقش مهمی اعلام کرد و افزود: مدیریت شهری در حیطه های مختلف شهری نقش کلیدی و موثر دارد و در این زمینه آنقدر باید پیش رویم که شهری با کیفیت و شهروندانی با نشاط داشته باشیم تا با رعایت فرهنگ شهرنشینی از شهرنشین بودن لذتمی برند و این امر تنها با ارتقاء بهداشت زندگی، آرامش و آسایش زندگی همراه با رفاه عملی خواهد شد.

روزبه ادامه داد: هر چقدر ما نسبت به مسایل و مشکلات فعلی حوزه ی شهری بی اعتنا باشیم بیشتر دچار مشکلات خواهیم شد این رویکرد نباید در بین مدیران شهری وجود داشته باشد. بلکه باید توجه لازم را داشته باشند که شهرها بایستی با شهروندان ساخته شود.

روزبه افزود: ما سازمان همیاری را سازمان فعال، پرشور می دانیم که واقعاً بایستی موتور محرکه شهر باشد که به یک حیاط خلوتی تبدیل کنیم و یا دچار روزمرگی شود بلکه باید با مدیریت مناسب به بهترین شیوه این حیطه را مدیریت کنیم تا در آینده نیز همچنان خوب کار کند.

وی در ادامه بر لزوم برگزاری دوره های آموزشی در حوزه مدیریت و پرسنل شهرداریها و ادارات تابعه تاکید کرد و افزود: برگزاری دوره های آموزشی بخصوص درخصوص کارکنان بخش فضای سبز ضروری است تا از هدر رفت آب به عنوان یک مایع حیاتی جلوگیری و نحوه مصرف آن نیز مدیریت شود.

روزبه افزود: سرفصل های مختلف آموزشی بایستی توسط سازمان همیاری شهرداریها تعریف شود و با برنامه ریزی لازم و کارشناسی درخصوص حیطه های مختلف برگزار گردد و طوری برنامه ریزی شود تا به عملکرد شهرداریها براساس این موارد مورد ارزیابی قرار گرفته و به آنها امتیاز داده شود.

این مسئول تصریح کرد: شهرداریها یک بازار مهم مصرف هستندو اگر بتوانند یک مدیریت مناسبی در این خصوص داشته باشند می توانند ارتباط خوبی با سازمان همیاری داشته باشند تا این درآمد غیر مستقیم دوباره به خودشان برگردد.

وی درخصوص ارزش افزوده افزود: ارزش افزوده با مدیریت سازمان همیاری به یک صندوق توسعه مدیریت شهری تبدیل شود تا یک سرمایه گذاری بلند مدت مبدل گردد.

روزبه بیان کرد: براساس اقتصاد مقاومتی بایستی زمینه ای فراهم شود تا در استان درآمد زایی افزایش یابد با عنایت به اینکه ظرفیت های استان بسیار زیاد است و سازمان همیاری بایستی در این زمینه پیشتاز شود.

وی ادامه داد: برای تقویت بخش خصوصی بایستی تعامل لازم را با این بخش داشته باشیم و با ایده های نو و تازه به این امر پرداخته شود و با توجه به موقعیت استان و تردد زیاد بخصوص در آستانه نوروز، برپایی نمایشگاههای دائمی و عرضه محصولات و تولیدات سنتی، دستی و ... قزوین یکی از ایده هایی است که می تواند درآمد شهرداریها را ارتقاء دهد. با توجه به اینکه باعث تقویت توریست نیز خواهد شد.

استاندار قزوین تاکید کرد: توسط معاونت امور عمرانی استانداری اتاق فکری تشکیل شود و به ایده های نو و اقتصادی شهرداران امتیاز داده شود.

در ادامه این جلسه گزارشی از عملکرد یکساله سازمان همیاری شهرداریها توسط مدیر عامل این سازمان ارائه شد.