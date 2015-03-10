نقاشیهایی بردیوارهای سیمانی شهر/گرگان سازمان زیباسازی می خواهد

به گزارش خبرنگار مهر، از آنجایی که محله‌ها و بافت‌های یک شهر از امکانات و عوامل رشد مساوی برخوردار نبوده‌اند، تفاوت‌های آشکاری در سیمای شهرها دیده می‌شود. در حالی که شهر سالم و توسعه‌ یافته، شهری است که در حین رشد، توسعه و‌ ایجاد فضاهای جدید، ارتباط منطقی و منسجمی بین آن فضاها برقرار نموده و یکپارچگی و هویت شهر را حفظ و تقویت کند.

امسال ضریب بودجه واحد زیباسازی حدود ۸ برابر افزایش داشته است

یک کارشناس معماری و رفاه شهری و مشاور شورای شهر گرگان با بیان اینکه امسال ضریب بودجه واحد زیباسازی حدود ۸ برابر افزایش داشته است، گفت: باید سعی کنیم با این افزایش بودجه در بحث کیفی هم رشدی قابل مشاهده داشته باشیم.

مهدیه صبوحی در این خصوص گفت: در کمیته زیباسازی در خدمت اساتید مختلف رشته های گرافیک، هنر، شهرسازی و معماری که در مجموع حدود ۱۵ نفر کارشناس و خبره بودیم که به صورت مستمر در هفته جلساتی را برگزار کرده ایم.

مشاور کمیسیونهای فرهنگی و ورزشی و کمیسیون خدمات شهری در ارتباط با زیبا سازی گفت: با توجه به اینکه محور اقلیمی ما یک محور رطوبتی و مجزا از بقیه شهر ها است بهتر است بحث های زیبا سازی را به گونه ایی انجام دهیم تا وقتی مسافری وارد شهر می شود این جداسازی را ببیند.

بخشی از زیباسازی را می تواند تقلید کرد اما همیشه تقلید کاملا درست نیست زیرا بافت شهر گرگان با سایر شهرها فرق دارد و باید بتوانیم المان های سبزی داشته باشیم تا اقلیم ما را گسترش دهد.

صبوحی ادامه داد: در بعضی از قسمت ها می شود از مکان های دیگر تقلید کرد هرچند تقلید ما هم به صورت کامل درست نیست اما باید بتوانیم المان های کاملا سبزی داشته باشیم که اقلیم ما را گسترش دهد و بستر جدا کننده ای نسبت به شهرهای مختلف بسازد.

وی با اشاره به بافت قدیمی و تاریخی در شهر گرگان، تصریح کرد: بسیاری از افرادی که به عنوان مسافر به شهر ما سفر می کند این بافت قدیمی را نمی شناسند.

صبوحی ادامه داد: درهای بافت قدیمی را با بافت های سبز روی دیوارهای مختلف ترکیب کنیم و به مسافران معرفی کنیم و آن ها را تشویق کنیم تا از بافت تاریخی ما دیدن کنند.

وی با اشاره به استفاده از دانشگاه های مختلف افزود: اگر این بستر سازی با دانشگاه های مختلف انجام شود بحث رقابت به وجود می آید و در بحث کیفیت و قیمت هم می تواند اتفاق های خوبی به وجود آید.

صبوحی در خصوص مشارکت های مردمی در بحث زیباسازی گفت: اگر مردم یک محله خودشان در بحث رنگ آمیزی همکاری کنند بیشتر کمک می کنند تا آن دیوار تخریب نشود و این باعث ایجاد یک پایه فرهگنی در بین شهروندان می شود.

توجه به دیوارهای عمودی سبز در منطقه ما دارای اهمیت است

مسئول کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای شهر گرگان با بیان اینکه توجه به دیوارهای عمودی سبز در منطقه ما دارای اهمیت است گفت: شهرها همه شبیه هم هستند و این مسایل باعث جدایی شهرها می شود.

علیرضا پزشکپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر متمایز کردن شهر گرگان افزود: ما در جایی زندگی می کنیم که سرسبز است ولی دیوارهای عمودی ما به رنگ های سیمانی دیده می شود.

وی اظهار کرد: باید سعی کنیم در شهر خود گلدان های زیرپنچره ای را گسترش دهیم تا با این گلدان ها که تمام خانه ها آویزان است جدا شود.

پزشکپور با بیان اینکه باید به زیبا سازی در شب و روز یکسان توجه شود، تصریح کرد: تعادل در زیباسازی شب و روز برای ما داری اهمیت است.

وی در خصوص زیبا سازی شهر و آماده سازی برای نوروز گفت: دوستان در شهرداری به زیباسازی داخل شهر مشغول هستند ولی بعد مهم تر بحث جذب گردشگر در آماده سازی برای نوروز است که باید به آن توجه بیشتری شود چرا که زیباسازی نوروزی انجام شود ولی مسافری استفاده نکند بی فایده است.

پزشکپور با اشاره به اینکه جاذبه های طبیعی در استان گلستان وجود دارد گفت: ما از مساله مسافر غافل شده ایم و مسافرانی که از این شهر مخصوصا در ایام عید و تابستان از گرگان رد می شوند را به راحتی از دست می دهیم.

مدیران شهرداری سازمان زیباسازی را مصوب کنند

یک عضو شورای اسلامی شهر گرگان نیز به خبرنگار مهر گفت: بحث زیباسازی بخشی بسیار گسترده است و تمام امور شهر و مخصوصا یک بخش شهرداری زیباسازی است.

زهرا نورا ادامه داد: در این سه دوره ای که عضو شورا بوده ام همیشه نظرم بر این بوده که با این نحوه مدیریت در خصوص زیبا سازی به نتیجه نمی رسیم.

وی با بیان اینکه شورای اسلامی باید تصمیم جدی بگیرد که زیبا سازی به چه شکل می خواهد اداره شود، تصریح کرد: اگر زیباسازی به شکل واحد اداره شود به اتفاق اساسی در این حوزه نخواهیم رسید.

نورا با اشاره به اینکه مدیران شهرداری باید سازمانی به نام سازمان زیباسازی مصوب کنند ادامه داد: تا زمانی که مدیریت به شکل واحد است قطعا جهاتی که باید سازمانی به آن بپردازیم دیده نخواهد شد.

بحث زیبا سازی شهر فراتر است رنگ آمیزی و کارهای مقدماتی است و مدیران شهرداری باید سازمانی به نام سازمان زیباسازی مصوب کنند.

وی با بیان اینکه بحث زیبا سازی شهر فراتر است رنگ آمیزی و کارهای مقدماتی است، خاطر نشان کرد: تا ما تصمیم جدی نگیریم و این موضوع را به عنوان یک تشکیلات مجزا نبینیم در این نشست ها ممکن است در بعضی مباحث نسبت به قدیم اتفاقاتی بیافتد اما در کلان اتفاق خاصی نمی افتد.

عضو شورای اسلامی شهر گرگان گفت: اگر این سازمان وجود داشته باشد زیباسازی در شهر می تواند با بودجه کمتر اتفاق بیافتد و با مشارکت بیشتر شهروندان جواب بهتری دریافت کنیم.

نورا با بیان اینکه امروز بیشتر شهروندان ما نیاز به آرامش روحی و روانی دارند، افزود: تمام سازمان هایی که زیر مجموعه شهرداری هستند و همه ارگان ها و سازمان های دیگر باید به بحث زیباسازی توجه داشته باشند.

وی با اشاره به ضربه ای که این حوزه از حذف کمیسیون خدمات شهری خورد، گفت: این کمیسیون در این خصوص خوب پیش رفت و خوب به کارها می پرداخت اما متاسفانه چند ماهی تعطیل شد.

عضو شورای اسلامی شهر گرگان تاکید کرد: سازمان های آتش نشانی، تاکسیرانی، فرهنگی و ورزشی باید نگاه زیباسازی را بادقت به انجام برسانند.

آنچه که در این میان مهم است فعالیت کارشناسان و کسانی است که در حوزه زیباسازی کار می کنند، خرج کردن وسواس کافی در این حوزه باید به گونه ای باشد کاری که انجام می شود در نهایت کار بی کیفیتی نباشد و با انجام هزینه های زیاد به جای اینکه المان زیبایی شهر باشد نماد بی سلقگیی کسانی که دست اندرکاران بوده باشد.