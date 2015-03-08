  1. استانها
  2. کردستان
۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۵۸

کریمی:

فرهنگ مبارزه با مواد مخدر باید همگانی شود

فرهنگ مبارزه با مواد مخدر باید همگانی شود

سنندج - دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر استان کردستان گفت: فرهنگ مبارزه با مواد مخدر باید در بین آحاد جامعه به خصوص جوانان ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار، سلیم کریمی ظهر یکشنبه در همایش مبارزه با مواد مخدر که در دانشگاه علمی و کاربردی کردستان برگزار شد، اظهار داشت: دشمنان امروز با استفاده از هجمه های فرهنگی و توزیع مواد مخدر و مشروبات الکی به دنبال ضربه زدن به ارزش های اسلامی و از بین بردن جوانان این مرز و بوم هستند.

وی با اشاره به این مطلب که امروز خانواده ها و مسئولان ب اید با تمام توان در برابر این توطئه ایستادگی کنند، افزود: ترویج آرمان های اسلامی، فرهنگی سازی مبارزه با مواد مخدر و  اجرای برنامه های متناسب با نیاز جوانان باید اولویت کاری باشد.

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر استان کردستان بیان کرد: استفاده از ظرفیت های اجتماعی، نقش بسزایی در مبارزه با مواد مخدر دارد و بدون شک تا افراد و جامعه خواهان نباشند با این پدیده نمی توان مبارزه کرد.
کریمی یادآور شد: در مبارزه با مواد مخدر با استفاده از رویکردهای تک بعدی نمی توان به نتیجه رسید و در این راستا باید از تمامی ظرفیت ها استفاده کرد و قدرت نه گفتن را در افراد به خصوص نوجوانان و جوانان تقویت کرد.

وی ادامه داد: تلاش برای ترویج و گسترش فرهنگ سالم زیستن در جامعه و به خصوص میان جوانان و نوجوانان ضروری است و می تواند در کاهش مشکلات و بحران های این سن نقش بسزایی داشته باشد.

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر استان کردستان گفت: مهارت خودشناسی بستر همه مهارت ها است و بدون شک خود آگاهی و خویشتن شناسی در پیشگیری از آلوده شدن افراد به مواد مخدر بسیار تاثیرگذار است.

کریمی اظهار داشت: ارائه راهکار و برنامه ای متناسب با نیاز جامعه و منطقه ،فرهنگ سازی، تعامل خانواده ها و مسئولان می تواند در بستر سازی حذف اعتیاد در استان نقش داشته باشد و انتظار می رود با برنامه ریزی جامع و متسمر این هدف در استان فرهنگی کردستان محقق شود.

کد مطلب 2513963

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها