فرهنگ مبارزه با مواد مخدر باید همگانی شود

به گزارش خبرنگار، سلیم کریمی ظهر یکشنبه در همایش مبارزه با مواد مخدر که در دانشگاه علمی و کاربردی کردستان برگزار شد، اظهار داشت: دشمنان امروز با استفاده از هجمه های فرهنگی و توزیع مواد مخدر و مشروبات الکی به دنبال ضربه زدن به ارزش های اسلامی و از بین بردن جوانان این مرز و بوم هستند.

وی با اشاره به این مطلب که امروز خانواده ها و مسئولان ب اید با تمام توان در برابر این توطئه ایستادگی کنند، افزود: ترویج آرمان های اسلامی، فرهنگی سازی مبارزه با مواد مخدر و اجرای برنامه های متناسب با نیاز جوانان باید اولویت کاری باشد.

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر استان کردستان بیان کرد: استفاده از ظرفیت های اجتماعی، نقش بسزایی در مبارزه با مواد مخدر دارد و بدون شک تا افراد و جامعه خواهان نباشند با این پدیده نمی توان مبارزه کرد.

کریمی یادآور شد: در مبارزه با مواد مخدر با استفاده از رویکردهای تک بعدی نمی توان به نتیجه رسید و در این راستا باید از تمامی ظرفیت ها استفاده کرد و قدرت نه گفتن را در افراد به خصوص نوجوانان و جوانان تقویت کرد.

وی ادامه داد: تلاش برای ترویج و گسترش فرهنگ سالم زیستن در جامعه و به خصوص میان جوانان و نوجوانان ضروری است و می تواند در کاهش مشکلات و بحران های این سن نقش بسزایی داشته باشد.

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر استان کردستان گفت: مهارت خودشناسی بستر همه مهارت ها است و بدون شک خود آگاهی و خویشتن شناسی در پیشگیری از آلوده شدن افراد به مواد مخدر بسیار تاثیرگذار است.

کریمی اظهار داشت: ارائه راهکار و برنامه ای متناسب با نیاز جامعه و منطقه ،فرهنگ سازی، تعامل خانواده ها و مسئولان می تواند در بستر سازی حذف اعتیاد در استان نقش داشته باشد و انتظار می رود با برنامه ریزی جامع و متسمر این هدف در استان فرهنگی کردستان محقق شود.