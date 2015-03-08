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۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۲۳

با حضور امام جمعه قزوین/

یادواره ۹ شهید جاوید الاثر شهرستان آبیک برگزار می شود

یادواره ۹ شهید جاوید الاثر شهرستان آبیک برگزار می شود

قزوین- مسئول روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان آبیک گفت: ۲۱ اسفندماه و همزمان با سالروز تأسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، یادواره ۹ شهید جاویدالاثر شهرستان آبیک برگزار می شود.

منصور فرهنگیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: یادواره ۹ شهید جاوید الاثر شهرستان آبیک در مسجد امام جعفرصادق (ع) آبیک برگزار می شود و آیت الله عابدینی امام جمعه قزوین سخنران این مراسم خواهند بود.

وی یادآور شد: ۹ شهید جاویدالاثر شهرستان آبیک در مناطق جنگی دشت عباس، دهلران، دزفول، ابوغریب، سردشت، فکه و زبیداد به شهادت رسیده اند.

این مسئول تأکید کرد: چنگیز بهرامی زیارانی در منطقه دشت عباس، غلامحسین پور فلاح در منطقه دهلران، قاسم تورنگ در منطقه دهلران، لطفعلی رشیدی در منطقه دزفول، جمشید شفیعی در منطقه ابوغریب، اکبر صفی صمغ آبادی در منطقه سردشت، کامران ماسوله در منطقه فکه، محمدقلی نبی لو در منطقه زبیداد و بهمن بیگی زاده در منطقه مجنون به شهادت رسیده اند.

وی خاطرنشان کرد: کاشت ۲۴۰ درخت به یاد ۲۴۰ شهید شهرستان آبیک، دیدار کارکنان بنیاد شهید با امام جمعه شهر آبیک، برگزاری شبی با قرآن در منزل شهید یونسی، گلباران گلزار شهدا، دیدار ائمه جماعات با خانواده شهدا از دیگر مراسمی است که در ۲۱ اسفند در شهرستان آبیک برگزار می شود.

کد مطلب 2513965

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