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۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۰۲

جشنواره بازی ‌های بومی محلی در دانشگاه کردستان آغاز شد

جشنواره بازی ‌های بومی محلی در دانشگاه کردستان آغاز شد

سنندج - دومین دوره جشنواره بازی ‌های بومی محلی درون دانشگاهی، با حضور دانشجویان در دانشگاه کردستان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار، ظهر امروز و با حضور مسئولان دانشگاه و دانشجویان، دومین جشنواره بازی های بومی و محلی در محل دانشگاه کردستان در سنندج آغاز شد.

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کردستان در حاشیه افتتاحیه این جشنواره اظهار داشت: آشنایی دانشجویان با بازی ‌های بومی و محلی و نیز آگاهی از هویت خود و ایجاد محیطی شاد از اهداف برگزاری این جشنواره است.

ناهید مردوخی افزود: گم شدن هویت آسیب‌ هایی به دنبال دارد که برگزاری چنین جشنواره ‌های باعث جلوگیری از گم شدن هویت واقعی منطقه و آشنایی بیشتر جوانان با گذشته است.

وی بیان کرد: این جشنواره در دو بخش نمایشی و مسابقه برگزار می شود که بخش نمایشی آن شامل، کرخولان، هلوکان، گویزان، هلماتان و کبدی است.

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کردستان یادآور شد: گوروا بازی، مچ‌ اندازی، چوزان، بچربچر، کلشیر شری و کیل و بردان از برنامه‌ های بخش مسابقه این جشنواره است.

مردوخی در پایان گفت: آشنتایی جوانان با گذشته می تواند از بسیاری بحران های هویتی جلوگیری کند و همین امر می تواند بسیاری از توطئه های فرهنگی دشمنان را خنثی کند.

کد مطلب 2513966

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