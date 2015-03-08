۱۰۰مقاله در همایش «اقتصاد دانش بنیان معبر اقتصادمقاومتی» پذیرش شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یونس پاینده ظهر یکشنبه در همایش ملی اقتصاد دانش بینان معبر اقتصاد مقاومتی در استان بوشهر با اشاره به برگزاری این همایش در ۱۰ محور، اظهار داشت: از زمان ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مقدمات برگزاری این همایش آغاز شد و فراخوان عمومی ان سال گذشته صادر شد.

وی با اشاره به دریافت ۲۰۰ مقاله توسط دبیرخانه این همایش، اذعان داشت: ۱۰۰ مقاله پس از داوری پذیرش شد و هشت مقاله نیز به عنوان مقالات برگزیده ارائه می‌شود.

مسئول سازمان بسیج مهندسی صنعتی استان بوشهر از مقاومتی و فرهنگ جهادی به عنوان یکی از محورهای همایش نام برد و افزود: توسعه سرمایه، اقتصاد دانش بنیان، بهره وری، کار و سرمایه ملی و صادرات کالا از دیگر محورهای این همایش است.

تبیین ابعاد و گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی در محیط‌های علمی

وی تصریح کرد: از دیگر محورهای همایش ملی اقتصاد دانش بینان معبر اقتصاد مقاومتی در استان بوشهر باید به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، استاندارد سازی محصولات داخلی، جلوگیری از ضربه پذیری در صنعت نفت و گاز و اصلاح نظام درآمدی کشور اشاره کرد.

پاینده هدف از برگزاری این همایش را تبیین ابعاد و گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای عنوان کرد و ادامه داد: همه باید تلاش کنیم تا زمینه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی فراهم شود.