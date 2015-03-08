باید در راستای افزایش رضایت مندی مردم تلاش کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملازاده پیش از ظهر یکشنبه در نشست صیانت از عفاف و حجاب و حقوق شهروندی و حریم امنیت عمومی استان بوشهر گفت: هدف از برگزاری این نشست، ارزیابی اقدامات انجام شده استان بوشهر در راستای اهداف ستاد صیانت و ایجاد و ارتقای حساسیت بر دو موضوع حجاب و عفاف و حقوق شهروندی است.

جانشین ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی کشور، دو مساله حجاب و عفاف و حقوق شهروندی را دو رویکرد اصلی حوزه کاری ستاد صیانت خواند و تصریح کرد: هر دو موضوع برگرفته از دیدگاه‌های ارزشمند مقام معظم رهبری هستند.

ملازاده بیان داشت: دو عامل مهم پیروزی انقلاب اسلامی ایران، رهبری بی نظیر امام خمینی (ره) و حضور و همراهی مردم بود که هم اینک نیز عوامل بقا و دوام انقلاب هستند و از سال‌های آغاز انقلاب تا کنون مردم ایران همواره در حمایت از انقلاب، امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب و مسئولان نظام، سنگ تمام گذاشته‌اند.

وی ادامه داد: نظام انقلاب اسلامی ایران مبتنی بر رای مردم و رضایتمندی آنها است و آستانه تحمل مردم حدی دارد لذا باید در راستای افزایش رضایت مردمی از نظام گام های جدی برداشته شود.

کاهش تخلفات اداری و ایجاد رضایت مردم

معاون قائم مقام وزیر کشور افزود: برنامه‌های ستاد صیانت از حقوق شهروندی و حریم امنیت عمومی کشور در راستای کاهش تخلفات اداری و ایجاد رضایت مردم که رابطه مستقیمی با هم دارند، دنبال می شوند.

علی ملازاده، فعال شدن میز خدمت، هیات رسیدگی به تخلفات اداری، آموزش کارکنان دولت، ایجاد دولت الکترونیک و اقداماتی از این قبیل را برای ایجاد رضایتمندی در بین مردم تاثیرگذار دانست و اضافه کرد: همه این کارها متولی خاص خود را دارند و ستاد صیانت تنها به دنبال پیگیری اجرای آنهاست و در کار متولیان امر دخالت نمی کند.

وی تاکید کرد: وزارت کشور به دنبال اجرای قوانین موجود در زمینه های یادشده است تا کارهای بر زمین مانده اجرا شوند.

مبنای ستاد صیانت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است

جانشین ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی کشور اظهار داشت: مبنای این ستاد، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دستگاه های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی و اقتصادی است.

ملازاده اظهار داشت: ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی پاسخگوی وضعیت حجاب و عفاف دستگاه های اجرایی نیست بلکه نقش مدیریت، هماهنگی و نظارت بر دستگاه های اجرایی و پیگیری اعمال قانون را ایفا می کند.

وی ادامه داد: وزارت کشور با توجه به نظرات اصلاحی استان ها، چند مورد آموزش فرهنگی را تدوین کرده و در دستور کار ستاد صیانت از حقوق شهروندی و حریم امنیت عمومی قرار داده است.

معاون قائم مقام وزیر کشور تصریح کرد: یکی از مطالبات مراجع عظام این است که دولت بتواند حجاب و عفاف کارکنان خود را مدیریت کند چرا که این قشر می توانند به میزان زیادی در جامعه تاثیرگذار باشند.

وی تاکید کرد: مردم در حال حاضر از کاغذبازی اداری، سردرگمی ها و بعضا مفاسد اقصادی موجود در ادارت ناراضی هستند و مسئولان نظام موظف به افزایش رضایتمندی در بین مردم هستند.