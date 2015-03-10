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۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۵:۱۸

انبارلوئی در گفتگو با مهر:

حزب لاریجانی را فرصت می‌دانیم/رونمایی از مدل وحدت به زودی

حزب لاریجانی را فرصت می‌دانیم/رونمایی از مدل وحدت به زودی

عضو شورای مرکزی موتلفه اسلامی، خبراز رونمایی مدل وحدت اصولگرایان در آینده‌ای نزدیک داد و گفت:تشکیل حزب توسط لاریجانی را یک فرصت برای همگرایی بیشتر در راستای رسیدن به اصولی که به آن متعقدیم می‌دانیم.

کاظم انبارلوئی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تلاش اصولگرایان برای ایجاد وحدت و همگرایی در جریان اصولگرایی گفت: اصولگرایان بعد از عدم توفیق در سال ۹۲، به این فکر افتادند که برای ایجاد همگرایی تلاش بیشتری کنند و قطعا در انتخابات آینده به وحدت و همگرایی خواهیم رسید.

عضو شورای مرکزی موتلفه اسلامی، افزود: جریان اصولگرایی فعالیت‌ها و گفتگوهایش را در راستای وحدت از مدت‌‌ها پیش‌ آغاز کرده و به نتایج خوبی رسیده که به زودی از این نتایج رونمایی می‌شود.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که موضع جبهه پیروان در مورد تاسیس حزب رهروان توسط لاریجانی چیست؟ گفت: هر ظرفیتی که در جریان اصولگرایی فعال شود، اعم از کنش‌ها و واکنش‌های سیاسی یک رجل، یک حزب و یا گروه سیاسی را یک فرصت برای تحرک و پویایی جریان اصولگرا می‌دانیم.

عضو شورای مرکزی موتلفه اسلامی، با بیان اینکه هیچ حزب سیاسی جا را برای فعالیت دیگر احزاب و شخصیت‌های سیاسی تنگ نمی کند، تصریح کرد: تشکیل این حزب را یک فرصت می دانیم برای هم‌افزایی بیشتر برای رسیدن به اصولی که به آن معتقدیم. اصولی همچون اعتقاد به قانون اساسی، خط امام و ولایت فقیه که در سایه این هم افزایی تحقق می یابد.

انبارلوئی، همچنین در پاسخ به این سوال که آیا با لاریجانی و حزب رهروان برای وحدت در جریان اصولگرایی صحبت شده است، گفت: هر یک از اضلاع به این نتیجه رسیده‌اند که گفتگو، راه رسیدن به همگرایی است لذا اصل گفتگو را پذیرفته اند. این گفتگوها در سطوح مختلف در جریان است و با اضلاع مختلف اصولگرایی دنبال می‌شود.

کد مطلب 2513976

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