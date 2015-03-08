متلاشی شدن ۲باند سرقت مسلحانه درالبرز/انتشار عکس متهمان بدون پوشش

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بخشعلی کامرانی صالح ظهر امروز در نشست خبر خود با اصحاب رسانه استان اظهار داشت: اوایل اسفندماه در پی دریافت گزارشهای متعدد از سوی شهروندان مبنی بر سرقت به عنف منازل آنها توسط یک گروه مسلح و همچنین دریافت گزارش وقوع چندین سرقت مسلح محموله های آهن تریلرهایی که در بزرگراه قزوین – تهران در حرکت بودند رسیدگی به موضوع در دستور کار چندین اکیپ از کارآگاهان زبده پلیس آگاهی شهرستان ساوجبلاغ قرار گرفت .

وی ادامه داد: با انجام تحقیقات گسترده شبانه روزی و اظهارات مالباختگان احتمال اینکه هم سرقت های به عنف منازل و هم سرقت های مسلحانه محموله های آهن توسط یک یا دو باند حرفه ایی صورت گرفته است قوت گرفت.

فرمانده انتظامی استان البرز با بیان اینکه با کنترل نامحسوس سارقان سابقه دار که از زندان آزاد شده بودند و بررسی صحنه های جرم سرنخ هایی از حضور یک سارق سابقه دار به نام (پ – ص) در این باندها به دست آمد، تصریح کرد: مأموران بلافاصله کلیه پاتوق ها و مخفی گاه های این فرد را تحت کنترل نامحسوس قرار دادند تا اینکه سرانجام موفق شدند وی را دستگیر کنند .

تشکیل دو باند شبه و سلاخ برای سرقت مسلحانه توسط دو برادر

سردار کامرانی صالح گفت: با دستگیری این متهم و اعترافات وی مشخص شد که دو برادر به نام های (ب - ع) و (م – ع) با تشکیل دو باند به نام های باند «شبه» و باند «سلاخ» اقدام به سرقت مسلحانه از منازل شهروندان و همچنین محموله های بزرگ آهن در بزرگراه ها می کنند .

وی ادامه داد: با به دست آمدن اطلاعات کامل از اعضاء این دو باند که با یکدیگر در ارتباط بودند مأموران متوجه شدند با ۲ باند حرفه ایی و مسلح سر و کار دارند بنابراین شناسایی مخفی گاه و دستگیری آنان نیاز به کار اطلاعاتی دقیق و تلاش شبانه روزی دارد.

فرمانده انتظامی استان البرز با بیان اینکه از همین رو چندین اکیپ از کارآگاهان زبده پلیس آگاهی ساوجبلاغ تشکیل و طی چندین روز هویت کلیه اعضاء این باند و مخفی گاه های آنها را شناسایی کردند، اظهار داشت: در مرحله اول اعضاء باند سلاخ به سرکردگی (ب - ع) مورد شناسایی قرار گرفت و طی چندین عملیات جداگانه و همزمان تعداد ۹ نفر از اعضاء این باند به همراه سرکرده باند در نقاط مختلف استان البرز دستگیر شدند و در بازرسی از مخفیگاه سرکرده این باند یک قبضه سلاح گرم (کلت کمری) کشف شد.

شناسایی محل اختفای اعضای اصلی باند در تهران

سردار کامرانی صالح افزود: پس از دستگیری اعضاء باند «سلاخ» و انهدام آن مأموران بلافاصله شناسایی مخفی گاه های باند «شبه» و انهدام آن را در دستور کار قرار دادند و پس از انجام تحقیقات گسترده اطلاعاتی در ابتدا تعداد ۳ نفر از اعضاء این باند را شناسایی و دستگیر کردند اما ۲ عضو اصلی این باند که مخفی گاهشان خارج از استان البرز بود همچنان تحت تعقیب بودند تا اینکه محل اختفاء این ۲ متهم در تهران بزرگ شناسایی شد .

وی اظهار داشت: با شناسایی مخفی گاه، منطقه مورد نظر تحت محاصره پلیس قرار گرفت و از آنجائیکه این افراد مسلح به سلاح گرم بودند مأموران برای جلوگیری از درگیری مسلحانه و آسیب رسیدن به شهروندان کلیه جوانب احتیاط را در نظر گرفتند و پس از مدتی کنترل نامحسوس مخفی گاه آنها زمانی که متهمان با استفاده از یک دستگاه خودرو پژو قصد خروج از منزل را داشتند آنها را تحت تعقیب و مراقبت نامحسوس قرار دادند و در یک زمان و مکان مناسب خودرو مدنظر را محاصره کردند .

فرمانده انتظامی استان البرز تصریح کرد: متهمان به محض اینکه متوجه شدند در محاصره پلیس قرار دارند و هیچ راه گریزی برای آنها وجود ندارد برای رهایی از محاصره مأموران با سرعت زیاد اقدام به فرار کردند و در حین فرار نیز با حرکات حادثه ساز و مارپیچی و زیگزاگی به چندین خودرو شهروندان خسارت وارد کردند و تصمیم داشتند با درگیری مسلحانه متواری شوند اما مأموران با شلیک چندین تیر هوایی و فرمان ایست وقتی متوجه شدند که متهمان تصمیم به تسلیم شدن ندارند لاستیک خودرو آنها را مورد هدف قرار دادند و موفق به متوقف کردن خودرو شدند .

مجروح شدن دو متهم و دستگیری آنها حین فرار

سردار کامرانی صالح ادامه داد: متهمان پس از برخورد به جدول حاشیه جاده بلافاصله پیاده شده و اقدام به فرار کردند ، اما مأموران با استفاده از قانون بکارگیری سلاح موفق شدند هر دو متهم به نام های (ب - م) و (م – ر) را از ناحیه پا مورد هدف قرار داده و پس از مجروح کردن آنها هر ۲ را دستگیر کنند.

وی گفت: با دستگیری متهمان مشخص شد که یکی از افراد دارای سوابق متعدد سرقت به عنف هستند و به خاطر درگیری مسلحانه با مأموران از سوی دادگاه شهرستان تنکابن و همچنین به اتهام سرقت مسلحانه و تیراندازی و مجروح کردن مأموران انتظامی، تحت تعقیب دادگاه شهرستان ساوه است .

فرمانده انتظامی استان البرز با بیان اینکه اعضاء این ۲ باند در بازجویی های پلیسی به ۲۳ فقره سرقت به عنف و مسلحانه در استان البرز و سایر استان ها اعتراف کردند، اظهار داشت: متهمان با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند و مقام قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ساوجبلاغ با این احتمال که این افراد در سایر استانها نیز اقدام به سرقت مسلحانه از منازل و یا خودروهای سنگین محموله های آهن کرده اند دستور چاپ تصویر بدون پوشش ۶ عضو اصلی این دو باند را در جراید کثیرالانتشار صادر کرد .