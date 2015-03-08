ذخایر آب زیرزمینی گنبدکاووس تا ۱۰ سال آینده تخلیه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی، ظهر یکشنبه، در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان گنبد گفت: دستور کار جلسه در مورد کمبود آب و مبارزه با ملخ است. با توجه به توضیحات اجمالی دستگاه های مربوط مسئولیت خطیری در مورد مصرف بهینه آب داریم.

وی گفت: نگرانی ما در تامین آب شرب و کشاورزی است که با توجه به کاهش نزولات آسمانی نسبت به سال گذشته ، خشکسالی وارد شده و از بین رفتن علوفه توسط ملخ ها این مسئله حساسیت ویژه ای دارد و برای مشکل سال آینده باید از هم اکنون پی گیر باشیم.

فرماندار ویژه افزود: اولویت کار در تمام دستگاه های اجرایی باید صرفه جویی و استفاده بهینه از آب باشد. در حال حاضر فقط ۱۸ درصد از سدها آبگیری شده است و ۸۲ درصد مخازن ما خالی است.

وی اظهار کرد: ۳۴ درصد نسبت به سال گذشته کاهش آب را داریم. ۱۳۲ میلیون مکعب از دخایر مخازن ما کاهش یافته است و با این حساب تا ده سال آینده آب زیر زمینی وجود نخواهد داشت.

حمیدی ادامه داد: نیاز است در این بخش تدابیری اساسی اندیشیده شود و باید بخش اعظم اراضی ما ممنوعیت کشت شالی صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: از طرفی اجرای سیاست های قانونی اگر منطقی است در کل استان یکسان اعمال شود تا وقت و هزینه و انرژی ما بیهوده صرف نشود و با توجه به اینکه بیشترین مصرف آب در بخش کشاورزی است لازم است اصلاح و الگوی کشت مناسب فرهنگ سازی وشد و حتی در صورت لزوم تصویب ممنوعیت کشت شالی صورت گیرد.

وی در بحث ملخ مراکشی گفت: در این بحث باید راهکارهای قانونی صورت گیرد و کمیته ویژه ای که به این منظور تشکیل شده است پی گیر مصوبات لازم باشد.

سهراب سهرابی معاون بهبود تولیدات گیاهی استان گلستان نیز گفت: با توجه به شرایط امروز باید از سیاست حاکم بر اقتصاد مقاومتی کمک جست و به این سبب باید به سمت الکوهای کشتی که نیاز به مصرف آب کمتری مانند آفتابگردان، سویا و پنبه رفت و در این مورد ما آمادگی توزیع بذور اصلاح شده و تهیه کود شیمیایی را داریم.

وی افزود: از دیگر برنامه های ما کشت محصولات استراتژیک و کاهش نیاز به خارج از کشور است که در حال حاضر ۹۰ درصد از روغن و کنجاله ما وارد می شود و چهار میلیارد دلار سرمایه نفتی ما صرف این واردات می گردد.

سهرابی ادامه داد: متاسفانه با توجه به درآمد بالا گیاهان جون هندوانه و خربزه که مورد نظر ما نیست در حال گسترش است و ما برآنیم در اراضی شیبدار و اراضی کم بازده باغات زیتون را توسعه دهیم.

وی از دیگر رویکرد سازمان را مدیریت مشارکتی از همه لایه ها برای تعمیم سازی عنوان کرد و گفت: تمام ارگان ها باید در این امر مشارکت کنند.

هادی دبیدی معاون حفظ نباتات استان نیز گفت: یکی از زیست گاه های مهم ملخ مراکشی در نوار شمالی شهرستان گنبد است و با توجه به آمار ثبت شده این مبارزه طی ۸۸ سال گذشته وجود داشته است.

وی افزود: در سال گذشته ۳۲ هزار و ۷۰۰ هکتار مبارزه بر علیه ملخ مراکشی صورت گرفته است و ۲۵ تن سم نیز مصرف شده است.

دبیدی ادامه داد: با توجه به سم مصرفی، ادوات و تجهیزات مورد استفاده زود فرسوده می شوند که یا باید تعویض و یا تعمیر شوند. بر این اساس هفت تا هشت خودرو تعمیر و آماده به کار هستند و حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان نیز برای سموم هزینه شده است.

وی خاطرنشان کرد: قرار است امسال ۸۰ درصد سم مصرفی تامین شود و طی مکاتبه ای که وزیر جهاد کشاورزی با دکتر نوربخت داشتند ۹۱۵ میلیون تومان برای مبارزه با ملخ مراکشی در استان تخصیص یافته است که متاسفانه فقط ۱۴۰ میلیون تومان آن داده شده است.

وی ادامه داد: ما نیاز به وسایل نقلیه داریم که دارای کولر و کمک دار و سرعت عمل بالایی داشته باشد. زیرا با توجه به سم مصرفی برای اپراتور ضررهای زیادی خواهد داشت.

وی افزود: طرح مبارزه شیمیایی و کنترل بیولوژیک ملخ مراکشی سه سال است که در ستاد بحران استان تصویب شده است ولی هنوز اعتباراتی در نظر گرفته نشده است که نیار به پی گیری برای تخصیص اعتبارات است.

غلامعلی نورا مدیریت جهاد کشاورزی گنبد نیز گفت: از ابتدای دی ماه با همکاری بخشداری اقدامات لازم و اطلاع رسانی صورت گرفته است و در حال حاضر پنج دستگاه تیلر و دو دستگاه محلول پاش نیز در حال تحویل از استان هستیم و اقدامات لازم برای مبارزه در نظر گرفته شده است.

وی در زمینه الگوی کشت مناسب گفت: ۲۲ کارگاه اموزشی و ترویجی در مراکز دهستان ها و شهرستان برای آموزش زروشهای آبیاری و الگوی کشت مناسب برگزار شده است و برای مصرف بهینه آب نیز دوازده هزار هکتار از اراضی تجهیز آبیاری تحت فشار شدند که بیشترین تجهیز سیستم آبیاری تحت فشار با ۳۰ درصد کل استان از آن شهرستان گنبد می باشد.

وی افزود: در سال جاری نیز هفتصد و چهل و هفت هکتار عقد قرارداد تجهیز آبیاری تحت فشار شده و و پنج هزار و نهصد و پنجاه هکتار نیز پرونده به این منظور تشکیل شده است.