تصاویر سرداران شهید در ورودی ها و سطح شهر همدان نصب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بیاناتی ظهر یکشنبه در ستاد تسهیلات نوروزی شهرداری همدان با بیان اینکه ستاد اسکان استان همدان از اوایل بهمن شروع به برنامه ریزی کرد و تا اواسط فروردین ماه یکی از مهمترین برنامه های استان را پیش رو خواهد داشت، گفت: در چهار حوزه حمل و نقل ترافیک، خدمات شهری، عمرانی و شهرسازی و اجتماعی، فرهنگی و گردشگری ۱۲۰ عنوان برنامه سازی به حوزه های مختلف ابلاغ شده و تا بیستم اسفند آمادگی ها باید صورت پذیرد.

وی با بیان اینکه در بخش شیفت بندی پرسنل شهرداری ۱۵۰۰ نفر شیفت و ۱۶۵ شیفت متعلق به سایر دستگاهها از ۲۸ اسفند تا ۱۳ فروردین برنامه ریزی شده است، گفت: علاوه بر آمادگي براي استقبال از ميهمانان نوروزي بايد تمام دستگاه‌ها خود را براي شرايط غيرمترقبه آماده نگه دارند تا در چنين مواقعی، مشكلي ايجاد نشود.

وی با تاکید بر ضرورت ارتقا امنيت و رفاه مسافران عنوان کرد: ساماندهي حمل و نقل عمومی در سطح شهر به ویژه در اطراف هتل‌ها، اماکن عمومی و مهمانسراها در راستای ارتقا امنيت مسافران ضروري است.

معاون شهردارهمدان از الگو برداری استان های کشور از همدان در زمینه خدمات رسانی در ستاد اسکان خبر داد و گفت: دستور العمل های مختلفی در جلسات شهرداری صورت گرفته و به تمامی شهرداری های مناطق، سازمانها و حوزه ها ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: با توجه به وضعیت آب و هوایی برپایی چادر در اماکن مختلف شهر به حداقل خواهد رسید.

بیاناتی با بیان اینکه سال گذشته حدود ۱۲۷ هزار نفر از طریق این ستاد ثبت نام، راهنمایی و معرفی شدند، گفت: تعداد مسافرین بیشتر از این است چراکه آمار مراکز مختلف، منازل مسکونی استیجاری، منازل بستگان مسافرین از این حوزه خارج شده است.

وی به همزمان بودن ایام نوروز و دهه فاطمیه اشاره و عنوان كرد: المان های نوروزی در پارک ها و میادین سطح شهر با مناسبت پاسداشت ایام فاطمیه دایر و تصاویر سرداران شهید در ورودي‌ها و سطح شهر نیز نصب خواهد شد.

سال ۹۴ سال بزرگداشت عالم فرزانه میرسید علی همدانی نامگذاری شده و در تمامی برنامه های ستاد اسکان نسبت به معرفی این شخصیت بزرگ جهان اسلام اقدام خواهد شد بیاناتی با بیان اینکه طبق طرح مصوب در استانداری همدان سال ۹۴ سال بزرگداشت عالم فرزانه میرسید علی همدانی نامگذاری شده و در تمامی برنامه های ستاد اسکان نسبت به معرفی این شخصیت بزرگ جهان اسلام اقدام خواهد شد، گفت: در کنار برنامه های فرهنگی که در ایام نوروز تدارک دیده شده مطرح کردن بحث دوستداری پیامبر مهربانی حضرت محمد(ص) و شناساندن همدان به عنوان دارالمؤمنین و دارالمجاهدین مدنظر است.

وی با بیان اینکه اولویت ستاد اسکان روانه کردن مسافران به هتل ها و میهمانپذیرها است و در صورت عدم تمایل مسافران به حضور در این مکان ها به محل های دیگری راهنمایی خواهند شد، گفت: تمامی سالن های ورزشی به صورت آماده باش در خدمت مسافران بوده و به صورت اسکان موقت در اختیار است و خوابگاه های دانشجویی نیز در مواقع ضروری مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

وی گفت: مکان هایی نیز برای مسافران مجرد در نظر گرفته شده است.

شهردار همدان نیز با بیان اینکه حضور گردشگران و مسافران نوروزی بازخوردهای اقتصادی و فرهنگی مناسبی را با خود به همراه خواهد داشت، گفت: باید از این فرصت برای ارتقا سطح آگاهی مردم ایران اسلامی نسبت به قابلیت های فرهنگی، هنری، اقتصادی و اجتماعی شهرستان همدان بهره برد.

سیدمصطفی رسولی با بیان اینکه شهر همدان به عنوان شهری کهن و پایتخت تاریخ و تمدن ایران هر سال میزبان جمع بسیاری از میهمانان نوروزی است و باید با برنامه‌ریزی و ایجاد امکانات و تسهیلات لازم، شرایط برای آسایش، آرامش، اسکان و تفریح گردشگران به بهترین شکل ممکن فراهم شود، گفت: شهرداری همدان طبق سالهای گذشته خدمات رسانی به مسافرین نوروزی ارائه می دهد و امسال نیز این فعالیت ها با جدیت و اهمیت خاص و بهتر از سال گذشته انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه هماهنگی های لازم با مناطق و سازمان های تابعه شهرداری انجام شده تا شهرداری قبل از اینکه مباحث ستاد اسکان مطرح شود آماده سازی شهر همدان را در اولویت داشته باشد، گفت: نهضت آسفالت و روکش آسفالت در برخی نقاط مختلف شهر از جمله میدان امام حسن به سمت بلوار بسیج، پل شهرک فرهنگیان، ورودی های شهر همدان و میادین اصلی و معابر در حال انجام است.

وی با بیان اینکه دغدغه های شهرداری در ارایه بهترین خدمات به مسافرین و گردشگران نوروزی است، گفت: ۲۸ چشمه جدید سرویس های بهداشتی در ورودی همدان از سمت تهران در دست ساخت است و مرمت سرویس های بهداشتی در ورودی های شهر و داخل شهر نیز در حال پیگیری است.

۱۵ مسجد در معابر اصلی شهر نورپردازی شده و به این اماکن زیبایی خاصی خواهد بخشید

وی با بیان اینکه با برنامه ریزی های صورت گرفته نسبت به نورپردازی مساجد شهر همدان اقدام شده و در ایام نوروز تعدادی از مساجد به صورت دائم آماده خدمات رسانی هستند، از همکاری اداره برق با شهرداری تشکر کرد و گفت: ۱۵ مسجد در معابر اصلی شهر نورپردازی شده و به این اماکن زیبایی خاصی خواهد بخشید.

رسولی با بیان اینکه تابلوهای ورودی شهر باید به زبان های مختلف برای گردشگران خارجی نوشته شود، عنوان کرد: در ایام نوروز باید اتوبوس گردشگری راه اندازی تا مسافران با خدمات ارزان به سهولت از اماکن گردشگری بازدید کنند.

شهردار همدان در خصوص شیفت بندی های خاص در ایام نوروز گفت: همکاری و هماهنگی های لازم با ادارات برق، گاز، آب و فاضلاب صورت گرفته تا در ایام نوروز مکان هایی که به مسافران خدمات رسانی می کنند با قطعی مواجه نشوند و مسافران خاطرات منفی در ذهنشان نماند.

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار همدان نیز با بیان اینکه باید از ظرفیت شهرستان همدان برای میزبانی شایسته از میهمانان نوروزی استفاده شود، گفت: نوع رفتار، گفتار وبرخورد راهنمایان باید با سعه صدر همراه باشد و مسافران را به خوبی راهنمایی کنند تا ارتباط مثبت و مؤثری ایجاد و شهر همدان به نحو مطلوبی معرفی شود.

محمدعلی محمدی با اشاره به اینکه افرادی که در ایام نوروز به استان سفر می کنند یک سفیر برای استان هستند، ادامه داد: مسئولین، همکاران و مردم را توجیه کنند تا با مسافران نوروزی برخورد مناسبی داشته باشند تا مسافران با دید خوب استان را در پایان سفر ترک کنند.

وی با اشاره به اینکه در ایام پایانی تعطیلات شاهد برگشت مسافران به مقصدهای مختلف هستیم و باید تدابیری اندیشده شود تا با ازدحام مسافر و ترافیک سنگین روبه رو نباشیم و با مدیریت سفر شاهد مشکلات کمتری در این بخش باشیم، گفت: باید دستگاه های اجرایی و کمیته های مربوطه برنامه ریزی لازم را برای استقبال از مسافران نوروزی انجام دهند.