آخرین اخبار از آزادسازی صلاح الدین/ عملیات گسترده در البوعجیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، ارتش عراق در ادامه عملیات خود در استان صلاح الدین مواضع داعش در دو شهرک العلم و الدور را در حومه شهر تکریت مورد هدف قرار داد.

ارتش عراق توانست وارد فرمانداری و بیمارستان اصلی شهرک الدور شود و پیشرویهایی نیز در منطقه البوعجیل واقع در العلم داشته است.

در همین راستا ارتش عراق توانست یک کامیون را که توسط یک عامل انتحاری هدایت می شد منهدم کند.

همچنین یک منبع نظامی اعلام کرد که طی دو هفته اخیر حدود ۶۵۰ نفر از تروریستهای داعش در استان صلاح الدین به هلاکت رسیدند.

این در حالی است که یک مقام آگاه اعلام کرد که محموله گستره ای از تسلیحات و مهمات برای آغاز عملیات آزادسازی تکریت برای ارتش عراق در استان صلاح الدین ارسال شده است و این در حالی است که این محموله بارها مورد تعرض داعش قرار گرفته و تلاش تروریستها برای دستیابی به این تسلیحات ناکام مانده است.

شایان ذکر است به دلیل استفاده ابزاری داعش از ساکنان شهر تکریت به عنوان سپر انسانی نیروهای مسلح عراق عملیات آزادسازی این شهر را به تعویق انداخته اند.

پایگاه العهد نیز با انتشار خبری از عملیات گسترده ارتش عراق به همراه نیروهای مردمی در منطقه البوعجیل خبر داد.

این در حالی است که برخی منابع اعلام کردند که داعش قصد دارد آب نهر فرات را با هدف زیر آب رفتن برخی از مناطق غربی پایتخت ببندد.

ارتش عراق از روز دوشنبه هفته گذشته عملیات گسترده ای را برای پاکسازی استان صلاح الدین از لوث داعش آغاز کرده و تاکنون دستاوردهای قابل توجهی را نیز کسب کرده است.