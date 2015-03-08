دگرگونی در فناوری چاپ سه بعدی با جوهر الکترونیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت نوپا و دانش بنیان Voxel۸ که توسط گروهی از محققان دانشگاه هاروارد راه اندازی شده رویکرد جدیدی را در توسعه فناوری چاپ سه بعدی دنبال می کند. محققان این شرکت ایده استفاده از مواد جدید با قابلیت های منحصربفردی را به عنوان مبنای عمل دستگاه های چاپ سه بعدی مطرح کرده اند که استفاده از جوهر الکترونیکی در رأس آنها قرار دارد.

به تازگی در این شرکت پهپاد کوچکی طراحی و ساخته شده که یکی از مواد اصلی به کار رفته در ساختار آن جوهر الکترونیکی است. این پهپاد جدید به اندازه کف دست بوده و از آن به عنوان نمایشی دیدنی از نوآوری صورت گرفته در فناوری چاپ سه بعدی یاد می شود.

دستگاهی که فرآیند چاپ سه بعدی را در این شرکت انجام می دهد قابلیت استفاده از جوهرهای ویژه با رسانایی بالا دارد. به این دسته از جوهرها، جوهرهای الکترونیکی گفته می شود.

محققان این شرکت توانسته اند با بهره گیری از این نگرش جدید، نسل جدیدی از مدارهای الکترونیکی را همراه با پلت فورم های پلاستیکی تولید کنند.

آنها همچنین توانسته اند از جوهر الکترونیکی برای کاربردهای متنوع دیگری نیز استفاده کنند. طراحی و تولید قطعات متنوع الکترنیکی از جمله آنتن از مهمترین این کاربردها عنوان شده است.

پهپاد کوچکی که در این شرکت تولید شده مبتنی بر روش تزریق لایه به لایه مواد شکل گرفته که در ادامه قطعات الکترونیکی نظیر LED نیز به آن افزوده شده است.