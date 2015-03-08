برنامه ریزی منسجم برای جذب و نگهداشت داوطلبان هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای معاونین جمعیت هلال احمر با حضور رئیس، روسا و معاونان جمعیت هلال احمر برگزارشد.

در این جلسه دکتر داوود شجاعی زاده رئیس موسسه آموزش عالی هلال و فرح ناز رافع رئیس سازمان داوطلبان گزارشی از فعالیت های مجموعه خود ارائه دادند.

بنابراین گزارش دکتر سید امیرمحسن ضیائی رئیس جمعیت هلال احمر، در این جلسه با تاکید بر اینکه آموزش همگانی یکی از موضوعات مبنایی در جمعیت هلال احمر است افزود: طبق قانون یکی از وظایف جمعیت هلال احمر توسعه آموزش های همگانی است و جزو ماموریت های اساسی ما نیز محسوب می شود.

هدف گذاری برای گسترش آموزش های همگانی باید سنین پایین شروع شود

رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه آموزش یک فن است و کسی که می خواهد آموزش دهد باید خودش به تمامی اصول آموزش مسلط باشد، افزود: ضروری است جایگاه آموزش و پژوهش در جمعیت هلال احمر نهادینه شود و آموزش ها بصورت منسجم و مستمر از پایین ترین سن شروع شود.

وی با تاکید بر اینکه شناسایی جایگاه خود در بحث آموزش و درست اجرا کردن شیوه آموزش موجب کاهش هزینه های اضافی می شود افزود: یکی از ماموریت های اصلی ما آموزش همگانی است و نیاز به ساختار خاص خود را دارد و جزو پیگیری های اصلی اینجانب نیز است.

آموزش ها باید مبنای علمی داشته باشند

رئیس جمعیت هلال احمر گفت: با توجه به اینکه کشور پهناور و پرجمعیتی هستیم فعالیت های بسیاری در حوزه آموزش همگانی انجام شده است اما هنوز تا نقطه عطف فاصله زیادی داریم.

ضیائی در ادامه با تاکید بر اینکه شیوه و و روش اجرایی آموزش ها در سایر کشورها باید مورد بررسی قرار گیرد خاطر نشان کرد: ضروری است تمامی آموزش همگانی علاوه بر اینکه پایه علمی دارند از منبع مورد استنادی برخوردار باشند.

رئیس جمعیت هلال احمر با تاکید بر بومی سازی آموزش ها و ضرورت کانالیزه شدن برنامه ریزی در حوزه آموزش همگانی خاطر نشان کرد: آموزش‌هایی که در کشورهای دیگر تولید می‌شود باید با شیوه و ابزار مناسب بومی سازی و به مرحله اجرا برسد.

وی با تاکید بر سه بخش مهم در آموزش همگانی افزود: در موضوع آموزش باید در مرحله اول سرمایه گذاری کنیم، متمرکز باشیم و یک ساختار مشخص و منسجم نیز ایجاد کنیم.

بهره مندی بیشتر کشورها از نیروهای داوطلب متخصص

رئیس جمعیت هلال احمر با تاکید براینکه فرآیند جذب داوطلبان جای کار بسیاری وجود دارد افزود: در کشوری مثل ایران با توجه به نیروهای بالقوه بسیار، جذب و نگهداشت داوطلبان جزو فعالیت های اصلی و کلیدی محسوب می شود.

ضیائی بحث داوطلبی در جمعیت هلال احمر را شامل سه موضوع مهم و کلیدی دانست و تصریح کرد: موضوع اول جذب نیروهای داوطلب است. در مرحله بعد باید این نیروها را پیشرفت داد و همچنین برنامه منسجمی برای نگه داشت آنها داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه ضروری است فرایند عضو گیری فعال تر شود و نحوه نگهداشت تعریف شود، افزود: بسیاری از جمعیت های ملی کار اصلی شان برپایه نیروهای داوطلبی بنا شده است. در صورتیکه بتوانیم از فرآیند عضوگیری یک تعریف درست و علمی داشته باشیم می توان براساس آن آموزش ها را بهینه، به روز و کارآمد کرد.