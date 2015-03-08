رونمایی از شبکه اجتماعی شمسه/هدف شمسه ارتقای کیفیت زندگی در شهر

به گزارش خبرگزاری مهر،عبادلله رمضانی رییس ستاد مرکزی جشنواره شمسه در جمع مدیران فرهنگی شهرداری تهران اعلام کرد: جشنواره شمسه یکی از دستاوردهای حوزه مدیریت شهری است و امروز این جشنواره درمجموعه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی شهر تهران جایگاهی قابل توجه پیدا کرده است تا آنجا که هیچ برنامه ای در مدیریت شهری نیست که شمسه بنیان گذار آن نبوده باشد .

رمضانی با بیان اینکه افتخار جشنواره شمسه آن است که موتور محرک نهاد اجتماعی شهر تهران است، در این باره اظهارکرد: فعالیت فرهنگی مسیری بلند مدت است به طوری که در شمسه اول تنها بحث شناسایی ظرفیت های فرهنگی وهنری و توانمندان و کاربلدان محلات بود و در شمسه دوم و سوم استفاده از این توانمندی ها در برپایی برنامه های فرهنگی وهنری شهر تهران دنبال شد. آنچنان که امروز بعد از ۴سال در لابه لای ساختار مدیریت شهری هویت شمسه را می بینیم .

مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران همچنین اعلام کرد: شمسه چهارم آموزش را سرلوحه خود قرار می دهد و امیدواریم درشمسه چهارم از ادبیات مشترک برخوردار شویم چرا که شهرداری نهادی بزرگ و اثرگذار است و در همه فضاهای نظام جمهوری اسلامی در زمینه کار فرهنگی به شهرداری نگاه می شود. از این رو به عنوان یک الگو و اداره بهتر مسائل فرهنگی مساله ادبیات مشترک را پیگیری می کنیم .

وی همچنین از برپایی همایش جهادی مدیران خانه فرهنگ و هنر سرای محلات شهر تهران در اردیبهشت ماه خبر داد.

افزایش آگاهی ها از برنامه های کلان در اردوی جهادی

حمید کیانی معاون برنامه ریزی اداره کل فرهنگی شهرداری تهران درباره برپایی اردوی جهادی مدیران فرهنگی شهرداری تهران اظهارکرد: مهمترین هدف برنامه مدیریت جهادی ایجاد حساسیت درمجموعه خانه های فرهنگ و هنر محلات و نیز افزایش آگاهی دو سویه از اتفاقات برنامه های کلان حوزه فرهنگی و اجتماعی شهر است .

وی با تشریح مبانی نظری اردوهای جهادی اعلام کرد: دستور العمل برپایی اردوهایی جهادی به مناطق ۲۲ گانه ابلاغ شده است. به طوری که هر یک از ادارات فرهنگی دومنطقه به طور مستقل به یک موضوع می پردازند و بدین ترتیب در یازده محور کارگروه تشکیل می شود.

به گفته کیانی مناطق شهرداری تهران تا ۲۵ فروردین ماه فرصت دارند تا با تشکیل این کارگروه ها بررسی های لازم را انجام دهند و اردیبهشت ماه ۹۴در اردوگاه شهید میرحسینی به ارایه برنامه های خود بپردازند .

هدف شمسه ارتقای کیفیت زندگی در شهر است

محمدحسن خوشنویس مشاور راهبردی طرح شمسه و مدیر دفتر پژوهش های فرهنگی معاونت اجتماعی نیز در این برنامه اظهارکرد: شمسه همچون یک ساختمان اجتماعی است که در حال تکامل است و زمانی که این چرخه به تکامل برسد دستاوردهای گسترده ای را به ارمغان خواهد آورد .

مشاور راهبردی طرح شمسه با بیان اینکه شمسه بحث شهروند ، محله ، سرمایه اجتماعی و هویت را شعار خود قرار داده است، در این باره گفت: هدف کلان شمسه ارتقای کیفیت زندگی در شهر در بعد مادی و معنوی است چرا که امروز هر شهروند از درب خانه با مسائل فرهنگی زیادی مواجه می شود و وظیفه شمسه در این میان رسیدن به تحول در عرصه زندگی و شهر است .

وی در باره سرمایه اجتماعی نیز اظهارکرد: سرمایه اجتماعی داشته های شهر است که پیرامون خود داریم و گاهی متوجه آن نیستیم که می توان حادثه عاشورا را یکی از این سرمایه های اجتماعی دانست که باعث جمع شدن افراد برای یک هدف در سطح محله می شود .

مجموعه جشنواره های شمسه ۱۷ کتاب در زمینه مناسبات همسایگی ا، چهل حدیث چهل کتاب ، شرحی بر دعای مکارم الاخلاق ، سبک های شعر فارسی ، خوشنویسی، آشنایی با قالب های شعر فارسی ، صد فراز صدپیام از نهج البلاغه ، گزیده ای از گلستان سعدی ، سبک زندگی اجتماعی بر پایه آموزه های نهج البلاغه ، صد آیه صد پیام ، گرافیک ، نقاشی ، کاریکاتور ، داستان وداستان نویسی ، تاریخچه و مبانی عکاسی پایه ، اولین قدم های فیلم سازی و مقدمه ای بر تئاتر ارایه داد.