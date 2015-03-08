تمهیدات لازم برای انتخابات اتاق بازرگانی تبریز مهیا شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نجاتی یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فراخوان حضور گسترده در انتخابات اتاق بازرگانی گفت: این اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصی استان، صحنه تجلی حضور نخبگان و كارآفرینان اقتصادی است و سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماینده وزارت و ناظر انتخابات اتاق با تکیه بر قانون و بهره گیری از رهنمودهای استاندار و فعالان استان نه تنها بستر حضور فعال و پرشور همه فعالان این عرصه را مهیا کرده بلكه تلاش دارد فضای انتخابات را به دور از حاشیه ها برای همگان مساعد کند.

وی در ادامه با بیان اینکه سرنوشت اقتصادی استان باید در دستان افرادی قرار گیرد كه در كنار دولت تدبیر و امید در ساختن فضای اقتصادی مطلوب، بالنده و فعالتر از گذشته باشند، افزود: این افراد باید خود را خدمتگزار نظام اسلامی و عامل به تعهدات اخلاقی و قانونی در مقابل امت اسلامی باشند و لزوم اعتلای جایگاه آذربایجان شرقی كه در طول تاریخ در عرصه رشد و توسعه اقتصادی کشور جزو اولین ها بوده، مسئولیت منتخبان این منطقه را بیش از پیش سنگین تر و همدلی و همكاری و داشتن روحیه اعتدالی برای رسیدن به اهداف مورد نظر را ضروری می کند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی از مهیا شدن تمهیدات نرم افزاری و سخت افزاری لازم برای برگزاری هرچه بهتر انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در ۱۸ اسفند امسال نیز خبر داد و گفت: انتظار داریم کلیه واجدین شرایط رای دادن که جزئیات آن در دستورالعمل ها و آیین نامه های صادره اطلاع رسانی شده، با شرکت پرشور خود و انتخاب گزینه های اصلح زمینه بالندگی اقتصادی استان را فراهم کنند.